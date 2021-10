Il primo fan di Elon Musk? Il boss della Volkswagen

Il primo fan di Elon Musk? E il boss della Volkswagen, Herbert Diess, che non perde occasione per indicare ai suoi il patron di Tesla come esempio da seguire.

Non si era mai visto nel mondo dell’auto il capo di un colosso come Volkswagen elogiare a ripetizione il capo di un’azienda concorrente. I due si sono incontrati una prima volta nel settembre 2020 e da allora non si sono più persi di vista. Anzi: dovendo invitare un ospite d’onore (a sorpresa) alla Convention con i 200 top manager del gruppo svoltasi ad Alpbach, Diess ha pensato proprio a Musk. Il fondatore di Tesla è intervenuto “a sorpresa” via video e alla fine dell’incontro su Linkedin (qui) il capo della VW ha espresso di nuovo tutta la sua ammirazione: “Sono felice di sapere che anche il nostro concorrente più forte pensa che riusciremo nella transizione, se guidiamo questa trasformazione a pieno regime. Un esempio per noi è la velocità di Tesla: gestiscono molto bene la carenza di chip. Come fanno? Sviluppando il proprio software. In sole 2-3 settimane hanno avuto un nuovo software che consente di utilizzare diversi chip. Impressionante“.

