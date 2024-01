Il primo elettrico di Ferretti Group: Riva El-Iseo

Ferretti Group debutta in elettrico. Dopo il test allo Yacht Club di Monaco con il prototipo ora al Boot di Düsseldorf è stata svelata la World Première Riva El-Iseo. Destinata al segmento E-Luxury, pronta alla commercializzazione. La versione elettrica del mitico runabout Iseo da 27 piedi.

Un pacco batterie Made in Italy da 150 kWh, alta capacità

Il primo elettrico Ferreti, on la storica griffe Riva, progettato da Officina Italiana Design, è un runabout di quasi 9 metri (8,40 metri per la precisione) con un notevole pacco batterie visto che la capacità arriva a 150 kWh, 800 V, diviso in due blocchi indipendenti.

Il motore è un Parker GVM310 di Parker Hannifin, società molto attiva anche nel settore delle grandi macchine da lavoro, mentre le batterie sono Made in Italy con il logo dal gruppo italiano Podium Advanced Technologies. Azienda con fatturato in costante crescita e attiva nell’automotive, più nel dettaglio nella linea di business Road Cars con la consegna della serie limitata di 20 unità della Lancia Delta Futurista di Automobili Amos nel 2022.

Sulle batterie Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti, nel Salone tedesco ha voluto sottolineare che sono completamente “stagne, raffreddate a liquido e con rivestimento resistente al fuoco“. Forte attenzione alla sicurezza.

Un motoscafo da 40 nodi

C’è attenzione alla sostenibilità con la riduzione delle emissioni nocive, ma non si rinuncia alle prestazioni sportive. La velocità di crociera è di 25 nodi, quella massima è autolimitata a 40 nodi, a velocità minori è possibile garantire, così annuncia l’azienda, un’autonomia fino a 10 ore di navigazione.

Sempre per quanto riguarda la sicurezza e l’affidabilità del prodotto Riva El-Iseo è stata certificata da Rina (Registro Navale Italiano).

A Xenta è stata affidata l’integrazione dei sistemi di bordo: trasmissione, controllo delle manette, gestione delle modalità di guida e di ricarica delle batterie.

Per la ricarica sinergia con Enel X

Per quanto riguarda la ricarica c’è una sinergia con Enel X Way come ha ricordato in un post su Linkedin Lorenzo Rambaldi, Head of Innovability del brand, che ha scritto: “Il design italiano si estende oltre le acque, toccando anche le infrastrutture di ricarica di Enel X utilizzate da Ferretti, che si integrano armoniosamente nel paesaggio, rispecchiando l’attenzione per la sostenibilità e l’estetica che sono un tratto distintivo del nostro paese“. Una collaborazione ampia come abbiamo scritto nei mesi scorsi (leggi qui).

Anche i grandi puntano sulle emissioni zero

La notizia è interessante perché dopo anni di pionieri e di sperimentazioni anche i grandi della nautica guardano e soprattutto investono nell’elettrificazione.

Ricordiamo alcuni numeri di Ferreti: “Nei primi nove mesi del 2023 si riportano ricavi pari a 856,4 milioni, in crescita del 9,8% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente, ed un EBITDA rettificato pari a euro 124,8 milioni, in crescita del 17,7% rispetto ai primi nove mesi del 2022“.

Piani di espansione ricordati dal Ceo Galassi: “Sviluppo sostenibile significa anche ampliare la nostra capacità produttiva creando spazi dove le persone possano lavorare nelle migliori condizioni possibili. In quest’ottica, a dicembre abbiamo inaugurato ufficialmente la nuova area del Ferretti Group Superyacht Yard ad Ancona, e stiamo investendo nel polo produttivo di oltre 70.000 metri quadri a Ravenna. Il 2024 di Ferretti Group è appena iniziato e promette grandi cose.” Anche sotto il segno dell’elettrico. E questa è una buona notizia per il settore.

