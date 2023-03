Il primo camion elettrico d’Africa. E’ un Volvo Trucks

Anche in Africa qualcosa si muove: Volvo Trucks ha consegnato in Marocco il suo primo camion elettrico. L’ha acquistato la società Arma che che raccoglie i rifiuti nella capitale Rabat. E’ in assoluto il primo veicolo pesante a batteria elettrica di un produttore globale di tutto il continente.

Raccoglierà rifiuti a Rabat, in Marocco

“Questo è un momento di orgoglio, facciamo il primo passo verso un trasporto elettrico più sostenibile in Marocco e in Africa. Ciò dimostra che i veicoli elettrici a zero emissioni hanno un ruolo importante da svolgere in molte parti del mondo”, afferma Martin Nilsson, Managing Director di Volvo Trucks Marocco.

Sostituendo l’attuale Volvo FE diesel con un Volvo FE elettrico su un percorso tipico, Arma risparmierà circa 30 tonnellate di CO 2 ogni anno.

Il Marocco viaggia a energia solare

Il Marocco ha obiettivi climatici ambiziosi, basati su grandi investimenti nelle energie rinnovabili. Il Paese è leader dell’energia solare e sede del più grande impianto a energia solare concentrata del mondo, Noor Quarzazate, 200 km a sud est di Marrakech.

Il veicolo è un Volvo FE Electric, uno dei sei modelli Volvo completamente elettrici, già in produzione in serie. Volvo Trucks intende elettrificare metà della sua produzione entro il 2030.

