Il prezzo vero della Opel Mokka-e: da 23.040 euro

Il prezzo vero della Opel Mokka-e, al di là dei listini ufficiali? Per scoprirlo abbiamo chiesto in concessionaria, come potenziali clienti. Continuando un giro “all’ultimo prezzo” iniziato nei mesi scorsi. Abbiamo raccolto via via i preventivi di Renault Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot e-208, e-Up Volkswagen, eNiro Kia e Kona Hyundai, SmartEQ, Mini e BMWi3, Nuova Nissan Leaf e Mazda MX-30. E’ arrivato il turno della Opel Mokka-e.

Rispetto a tutti gli altri preventivi in questo caso l’auto non l’abbiamo neanche vista perché arriverà ad inizio 2021, in concessionaria è possibile utilizzare un configuratore per l’allestimento personalizzato e vedere i diversi optional, ma alla Opel sono pronti a scrivere un preventivo.

Allestimento base per la Mokka-e

Abbiamo scelto il modello base E-EDITION BEV abbastanza ben equipaggiato con di base l’Opel Connect , On Board Charger 7 kW – Monofase e il cavo di ricarica tipo. Abbiamo scelto il colore Mamba Green perché gratuito, e non dispiace, mentre per il bianco si devono aggiungere 400 euro e per gli altri colori il costo è di 700 euro.

Si parte da 35.151 euro, sconto da 12.000 e prezzo da 23.040

Il prezzo di listino della Mokka-e è di 34.100 a cui bisogna aggiungere i 389 euro per il Courtesy Kit e i 456 euro per l’I.P.T. Si paga pure il servizio gestione usato che viene 200 euro. Fatti tutti i conti il prezzo finale chiavi in mano è di 35.151 euro.

Interessante lo sconto offerto dalla Opel. Con la rottamazione del nostro veicolo abbiamo diritto all’eco bonus ovvero 8.000 euro dallo Stato e i 2000 euro obbligatori dalla casa costruttrice che ne aggiunge altri 2.111 che portano il prezzo finale a 23.040. Come abbiamo scritto tempo fa (leggi qui anche per i dati tecnici) viene un po’ meno che in Germania dove con l’eco-bonus costa 23.420 euro.

E con la Mokka-e i prezzi scendono

Per un Suv compatto come il Mokka-e il prezzo sembra abbastanza buono. L’autonomia dichiarata è minore rispetto alla Zoe della Renault e alla Leaf della Nissan ma con i suoi 324 km permette di superare il perimetro urbano con una certa tranquillità. Inoltre In corrente continua si ricarica al 80% in mezz’ora e questo permette di programmare viaggi più impegnativi. Una maggiore autonomia però aumenterebbe esponenzialmente la competitività.

