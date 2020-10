Il prezzo vero della Mazda MX-30: da 25.194 €

Il prezzo vero della Mazda MX-30, al di là dei listini ufficiali? Per scoprirlo siamo andati direttamente in concessionaria, come potenziali clienti. Continuando un giro “all’ultimo prezzo” iniziato nei mesi scorsi. Abbiamo raccolto via via i preventivi di Renault Zoe, Opel Corsa-e, Peugeot e-208, e-Up Volkswagen, eNiro Kia e Kona Hyundai, SmartEQ, Mini e BMWi3, Nuova Nissan Leaf. E oggi abbiamo visitato, in incognito, una concessionaria di Bologna, facendo anche il test-drive.

Il prezzo vero della Mazda / “L’ibrido è un palliativo, la scelta dipende dalle esigenze personali”

Alla Mazda di Bologna l’elettrico lo vogliono vendere. Cosa non scontata in tutte le concessionarie della concorrenza che abbiamo visitato. E il nuovo modello (in basso la nostra Video Prova) viene ben presentato. L’operatore elenca i punti di forza e ci fa subito accomodare in auto, spiegando i vari optional e il loro funzionamento. Alla domanda se consiglierebbe l’elettrico, risponde professionale: “L’ibrido è un palliativo… ma sulla scelta incidono le esigenze personali. Se si fanno spesso oltre 200 chilometri bisogna valutare tutti i pro e i contro. Io uso l’elettrica e mi trovo molto bene, la ricarica mi dura una settimana“. Sulle colonnine ci tranquillizza. Andare a Parma o Rimini? “Ormai le stazioni di ricarica le stanno installando dappertutto“.

Il prezzo vero della Mazda / La Executive da 35.394 euro compresi i due cavi

Abbiamo chiesto l’elaborazione di un preventivo del modello base: l’allestimento Executive. L’equipaggiamento di serie è molto ricco e comprende sia il cavo per il rifornimento da presa domestica sia quello per le stazioni di ricarica pubbliche in AC . Particolare interessante, visto che altri marchi vendono il cavo a parte, al prezzo di diverse centinaia di euro. E spesso ci si deve arrabattare su Amazon per trovare l’altro cavo a costi accettabili. Il prezzo base parte da 34.900 a cui si sommano i 489 € più 5 € di contributo PFU, per un totale di 35.394 €. Stiamo parlando di un’auto che trova suoi punti di forza nella piacevolezza di guida, veramente notevole. Ma con un’autonomia limitata, circa 200 km, con un pacco-batterie da 35,5 kWh.

Con eco-bonus e sconto prezzo finale a 25.194 €

Applicando l’eco-bonus statale da 8.000 € e lo sconto aziendale da 2.200 € il totale da pagare chiavi in mano è di 25.194 €. Ma ci viene spiegato che lo sconto aziendale arriva a 2.400 euro se si sceglie di pagare secondo il programma di finanziamento di casa Mazda. In pratica: siamo di fronte al prezzo di un’utilitaria elettrica, ma per crossover, un Suv di taglia media. Certo, con un’autonomia limitata. Il nostro operatore in concessionaria ci indica un range di 200 km sull’extraurbano, sostenendo però che in città si può arrivare a 260 km. La nostra impressione è che questa potrebbe essere, per chi può permetterselo, una divertentissima seconda macchina. Con cui scorrazzare in città e dintorni, divertendosi a guidarla. Poi, la sera, la si lascia in carica e il mattino si riparte.

Test-drive nel traffico di Bologna

E’ stata una bella prova, perché abbiamo guidato in mezzo al traffico di Bologna. Strade piccole, troppe auto, le necessarie zone 30, tanti semafori, numerosi pedoni e sempre più bici e monopattini. L’ambiente ideale per apprezzare la guida rilassante, con tutti i limiti del caso, della Mazda MX-30 silenziosa e scattante nei continui stop-and-go imposti nel centro urbano. Che ne dite, il prezzo è giusto? Fateci sapere, dopo avere guardato la nostra Video Prova. Qui altra info sul sito Mazda.