Il prezzo giusto di una VW ID.3 (a rate) / Vaielettrico risponde

Il prezzo giusto di una VW ID.3: ce lo chiede, con tanto di preventivo, un lettore di Salerno, intenzionato a passare alle emissioni zero. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vielettrico.it .

“Grazie per i vostri articoli, molto interessanti e completi. E grazie per le risposte che date anche ai quesiti più semplici, ma che purtroppo attanagliano le menti di chi come me sta valutando ancora il passaggio all’elettrico! Vi espongo la mia esperienza e i miei dubbi. Premetto che, possiedo una Volkswagen Polo 1.4 tdi del 2016…un auto perfetta dal mio punto di vista… Ma la famiglia è aumentata e quindi ho l’esigenza di acquistare un auto più grande. La mia percorrenza annuale è di circa 17.000km, prevalentemente in città per tratte che non superano i 50 km… Il mio range di scelta è molto ampio, ma sto cercando tutte le “giustificazioni” e “scuse” per entrare nel mondo delle auto elettriche. In particolare penso alla Volkswagen ID.3. Attratto dalle mille pubblicità e avendo un’altra auto da rottamare, sono andato in una concessionaria della mia zona (Salerno) a provarne una. E a farmi fare un preventivo, che vi allego…“ (continua).

Il prezzo giusto di una VW: auto fantastica, ma…

“… Nulla da dire… Macchina fantastica, ultra-convinto della scelta… Uniche note dolenti:

1 . Il venditore impreparato e poco partecipativo … La parte emozionale che spinge all’acquisto di una macchina che a conti fatti… non ti serve… non è stata proprio toccata!

2. La netta differenza tra la proposta pubblicizzata (progetto Valore Volkswagen 199 al mese con 3.000 di anticipo) con quella che poi è stato la rata proposta. Ovvero 380 per 36 mesi e 45.000 km, con 5000 € di anticipo, ma con tagliandi, assicurazione furto e incendio inclusa e credito protetto.

Ovviamente la versione da me scelta (ID.3 Pro Performance 58 kWh) è stata da quella pubblicizzata (ID.3 Life Performance 44 kWh). Ma tra le due ballano non più di 5.000 euro: considerando anche l’anticipo più alto preventivatomi, non mi aspettavo una rata cosi alta. Il venditore si giustifica dicendo che nel prezzo proposto non ci sono parecchi servizi… Ma servizi che non ho richiesto! È una rata giusta? Il prezzo di venditanel preventivo mi sembra in linea con quanto letto “. Giacomo Bellacosa.

L’unico rimedio: chiedere e confrontare più preventivi

Risposta. Ci colpisce il gran numero di mail che ci arrivano con richieste di informazioni sulla VW ID.3. Ci colpisce perché poi, per un motivo o per l'altro, i numeri di vendita non sono così esaltanti: solo 1.610 immatricolazioni in Italia nei primi 6 mesi del 2021. Venendo al prezzo, il nostro consiglio è sempre lo stesso: visitare più concessionarie per poter confrontare più preventivi. Il problema è che molto spesso i venditori "spingono" le versioni che hanno in casa, proponendo allestimenti che non servono al cliente. Quanto all'importo delle rate, ci sembra improbabile che il concessionario proponga qualcosa che non torna. Non è lui a erogare il finanziamento, ma la finanziaria (o la banca) del Costruttore, secondo criteri standard. Quanto allo scarso entusiasmo (per usare un eufemismo…) del venditore, non è certo il primo e non sarà l'ultimo caso. Pochi mesi fa abbiamo pubblicato i risultati di un'inchiesta svolta da una nota testata tedesca proprio tra i concessionari VW. Ne usciva la fotografia di una rete di vendita spaccata a metà, con un buon 50% di venditori scettici e poco partecipativi.

