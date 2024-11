Il prezzo giusto di una ricarica competitiva? Diego, un lettore, la calcola a 0,68 euro al kWh, per essere almeno al livello delle auto a benzina. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

Il prezzo giusto? 0,68 euro al kWh, per essere competitivi con le auto a benzina

“Questione prezzi di ricarica posta in modo provocatorio… 1) Problema. Con un consumo tipico delle auto a benzina attuali di 6 litri/100Km e un prezzo di circa 1,7 euro al litro, il proprietario di un mezzo a benzina spende 10,2 euro per fare 100 Km. 2) Domanda. Dato un consumo tipico di 15 kWh/100Km di un’auto elettrica attuale. Quale tariffa dovrà applicare il gestore della colonnina affinchè il proprietario di un mezzo elettrico sia costretto per viaggiare a pagare gli stessi importi di chi possiede un mezzo a benzina? Risposta: 10,2 euro/15 KWh = 0,68 euro/KWh. Ecco come si fanno le tariffe“. Diego

Un valore più che alla portata di molti italiani

Risposta. Il fatto è che, con tutti i tipi di ricarica di cui disponiamo, è molto difficile calcolare un dato medio da confrontare con il costo della benzina. Qui si parte da un minimo di 0,20 al kWh, tariffa che pagano molti italiani rifornendo l’auto elettrica a casa, anche con i contratti di fornitura fuori dal mercato libero. Fino a un massimo di 0,90 (anche qualcosa in più) per le ricariche super-fast in alcune grandi reti pubbliche, come Enel X e Eni Plenitude. Diciamo che quel valore di 0,68 che, secondo i calcoli di Diego è il punto di pareggio con la benzina, è un costo alla portata di molti automobilisti elettrici. Che, anzi, possono spendere molto meno anche nelle colonnine pubbliche, grazie agli sconti legati alla marce dell’auto che hanno acquistato o ad app con prezzi convenienti. Ma questo non toglie che in Italia le ricariche restino troppo care, tra le più care in Europa. E su questo bisogna lavorare.

Quelli delusi dall’auto elettrica (ma non si deve sapere?). Il NUOVO VIDEO di Paolo Mariano

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico