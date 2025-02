Il prezzo di casa anche nelle colonnine pubbliche: è possibile?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Il prezzo di casa anche nelle colonnine pubbliche, facendo convergere il costo nelle bollette domestiche, con un costo ben più conveniente. È possibile? Vaielettrico risponde. L’indirizzo mail per scriverci è info@vaielettrico.it

I costi delle ricariche pubbliche sono proibitivi…

“L eggo sempre i vostri articoli con molto interesse, e vi ringrazio per la vostra imparzialità nel trattare gli argomenti. Premetto che sono oltre 20 anni che ci provo con i mezzi elettrici, ho avuto tre scooter elettrici finiti malamente, sempre per problemi legati alle batterie e alla ricarica. Da tre anni invece ho una Dacia Spring, che utilizzo solo in città: ho percorso 22.000 km, sono soddisfatto su molti aspetti e un po’ meno per altri. Ho però investito in un impianto fotovoltaico con accumulo, non ho mai ricaricato fuori dalla mia abitazione, per i costi proibitivi delle colonnine pubbliche. Amici e colleghi, però, non hanno a disposizione né l’impianto né un box dove posizionare la Wall box, perche la maggior parte dei cittadini parcheggia in strada “ .

Perché non ci fanno pagare il prezzo di casa, addebitando sul nostro contatore?

“ Chiedevo, forse già proposta da qualcuno, se poteva essere realizzabile l’idea, di un utilizzo delle colonnine stradali interfacciate al proprio contatore casalingo. In poche parole quando ricarico da una qualunque colonnina presente in Italia è come se ricaricassi dal mio contatore. Alla stessa tariffa e condizioni, con fatturazione direttamente sulla mia bolletta di casa. Non si avrebbe più la giungla delle tariffe attuali scandalosamente fuori mercato e gli italiani non avrebbero più motivi per non passare all’elettrico. Ormai per risparmiare quasi ogni anno cambio il fornitore elettrico, gas, telefonico e assicurativo. A questo punto pur di fidelizzare la clientela si creerebbe concorrenza anche sulle colonnine di ricarica, che, a mio parere, alle condizioni attuali, saranno sempre meno utilizzate. Grazie “ . Carlo Mauro Mancastroppa

Il prezzo di casa? Impossibile…

Risposta. Quello che stanno facendo i big dell’energia, anche in Italia, è fare offerte che legano la ricarica nelle colonnine alla fornitura domestica, con uno sconto. Enel e A2A, per esempio lo fanno, con soluzioni diverse. Ma il prezzo nelle stazioni pubbliche non è mai quello di casa, decisamente inarrivabile. Se fosse possibile, in Italia non si venderebbero le 5 mila auto elettriche che si immatricolano attualmente. Saremmo almeno al doppio, più vicini a un Paese come la Francia in cui rifornirsi alla colonnina è decisamente meno costoso. Quel che si potrebbe fare, nell’immediato, è cercare di andare incontro ai tanti italiani che hanno un garage privato, ma non riescono a usufruirne per la ricarica a causa di beghe condominiali. Servirebbero norme più chiare e snelle, ovviamente nel rispetto delle norme di sicurezza.

– Occhio ai prezzi della ricarica… Il VIDEO di Luca Palestini