Il prezzo dell’energia scende piano: aumenta il gap con l’Europa

Il prezzo dell’energia elettrica è sceso di circa il 10% in Italia, ma la diminuzione è stata maggiore in Germania (-18%) e soprattutto in Spagna (-59%) e Francia (-65%). Insomma: il prezzo di mercato dell’energia elettrica, anche in Italia, è molto più basso rispetto all’estate 2022, quando si raggiunse l’apice della crisi energetica. Tuttavia, nel nostro Paese l’energia continua a costare molto di più rispetto al resto d’Europa.

E’ quanto sostiene uno studio della Fondazione Think Tank Nord Est, realizzato in collaborazione con A.R.T.E. – Associazione Reseller e Trader dell’Energia.

La conclusione è che le nostre imprese devono sostenere costi energetici maggiori, mettendo a rischio la propria competitività a livello internazionale.

Surclassati da Francia e Spagna

Infatti, se a maggio 2023, in Germania, il prezzo dell’energia elettrica era inferiore del 23% rispetto a quello italiano, oggi il gap è diventato del 29%.

Risulta ancora più impietoso il confronto con la Spagna, con un differenziale a favore degli iberici passato dal 30% al 68%. La medesima situazione si verifica in Francia: se un anno fa i transalpini beneficiavano di un prezzo del 27% più basso di quello italiano, a maggio 2024 il differenziale è salito al 71%.

E tutto questo si verifica in un momento storico contraddistinto dalla forte crescita delle fonti energetiche rinnovabili. La quota di rinnovabili sulla domanda è oltre il 50% da ormai due mesi. Si tratta di una situazione mai verificatasi nel nostro Paese (ad eccezione del 2020, a causa della forte diminuzione della domanda durante la pandemia).

Il record di rinnovabili non fa il miracolo

Grazie alle abbondanti piogge è raddoppiato il contributo dell’energia idroelettrica (+109% nei primi 4 mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2023), ma è cresciuta anche la produzione fotovoltaica (+10,7%), eolica (+8,8%), geotermica (+1,8%) e da biomasse (+2,4%).

Complessivamente, nel periodo gennaio-aprile, la produzione di energia da fonti rinnovabili è aumentata del 29,7% sul 2023, a fronte di una capacità produttiva salita del 45%.

Cambiare il meccanismo di calcolo

Tuttavia le ormai note distorsioni nella fissazione del prezzo (Pun) impediscono che i benefici di questa situazione si riversino sui prezzi finali al consumo. Rivedere il meccanismo, disaccoppiando prezzo del gas da quello dell’elettricità, è quanto chiede la Fondazione Think Tank Nord Est a conclusione dello studio.

