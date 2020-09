Il prezzo della Skoda Enyaq: 35 mila meno incentivi

Il prezzo della Skoda Enyaq fissato a 35mila euro, da cui detrarre gli incentivi. Si tratta della versione meno costosa, con batteria da 55 kWh e autonomia 340 km.

Il prezzo della Skoda decisamente aggressivo

In pratica: chi ha una vecchia auto da rottamare, si porta a casa questo Suv elettrico pagando 27 mila euro, grazie agli 8 mila di ecobonus. La casa boema del Gruppo Volkswagen non ha perso tempo. Immediatamente dopo la presentazione, ha reso operativo in Italia il sito dedicato ai “Pre-Booker” (i pre-ordini) per chi vorrà essere tra i primi a poter guidare il nuovo modello. Gli aderenti riceveranno il sistema di ricarica rapida insieme all’abbonamento alle ricariche Ionity per un anno.

Le prime consegne sono previste nella primavera 2021. In alternativa al modello più economico (denominato Enyaq 50iV, con trazione 4×2 e una potenza di 109 kW) è disponibile un’altra versione a 46 mila euro, la 80 iV. Con un motore più potente, 150 kW, batteria da 82 kWh e autonomia di 510 km. Nei mesi successivi, la gamma si completerà con la commercializzazione delle versioni ENYAQ 80x iV 195 kW e ENYAQ RS iV 225 kW. Entrambe con batteria da 82 kWh e trazione integrale 4×4, grazie a due motori elettrici, uno per asse. È prevista infine una versione 60 iV, con 360 km di autonomia.

Stessa piattaforma della Volkswagen ID.3

Per pre-ordinare la Enyaq, basta un anticipo di 500 euro, che viene restituito senza penali nel caso in cui il cliente ci ripensi prima di firmare il contratto vero e proprio. Il prezzo fissato dalla Skoda è decisamente competitivo per entrambe le versioni. E dimostra la volontà del Gruppo Volkswagen di puntare a grandi numeri per l’elettrico. La Enyaq è la seconda auto del Gruppo VW a fruire della nuova piattaforma elettrica MEB, finora disponibile solo nella ID.3, ormai in consegna.

Nel Listino delle auto elettriche (qui), l’unico Suv che rivaleggia con il prezzo della Skoda Enyaq è la Mazda MX 30, proposta a 34.900 euro, ma con autonomia 200 km. C’è poi la versione più economica della Hyundai Kona a 38.300 euro, con 289 km di range. Tutte le versioni della Enyaq hanno la velocità limitata a 160 km/h, tranne la top di gamma RS iV che raggiunge i 180. Altre info cliccando qui, nella cartella stampa.