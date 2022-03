Il prezzo della Sion sale a 28.500 euro e l’inizio della produzione è confermato per il 2023: il progetto definitivo è stato “congelato” da Sono Motors.

La lunga marcia della start-up bavarese continua, con periodici aggiornamenti sullo stato dell’arte. Lo sviluppo è iniziato nel 2017. Nel marzo di 4 anni fa la Sion fece il suo primo tour promozionale, con tappa anche in Italia. Poi i tre giovani fondatori (nel frattempo ridotti a due) si sono resi conto che industrializzare un’auto elettrica, per di più ricoperta di pannelli solari, non era uno scherzo. E passare dal sogno alla realtà (coinvolgendo solidi partner industriali) ha richiesto un lungo percorso di adattamento, ancora in corso. Ora da Monaco fanno sapere sono stati definiti i componenti, i parametri-veicolo e il progetto definitivo. Ed è in corso la costruzione di 37 veicoli e carrozzerie di convalida, che servono per testare ulteriormente e certificare l’auto, nonché per ottimizzare la tecnologia Sono Solar.

“Con le celle sulla carrozzeria 112 km di autonomia in più a settimana”

Le auto di prova saranno sottoposte a prove pratiche “in condizioni estreme” in Europa e negli Stati Uniti, con climi diversi. Oltre ad effettuare i crash-test. Sono sarà supportata nella produzione da Thyssenkrupp Automotive Body Solutions e Betrandt. Quando si passa a parlare di prezzo, però, spunta una cifra superiore a quella circolata finora: 28.500 euro. Si tratta del listino tedesco: in Italia, visto il carico fiscale più alto, dovremmo essere sui 30 mila. Comunque competitivo per un’auto che ha una batteria da 54 kWh. La carrozzeria della Sion è composto da 458 semicelle solari integrate e consentirà l’autosufficienza nei viaggi brevi. Secondo Sono, “l’energia generata estenderà l’autonomia di una media di 112 km (fino a 245 km) a settimana. I pendolari devono ricaricare la Sion 4 volte in meno rispetto alle auto elettriche della stessa classe con batterie di dimensioni simili“.

