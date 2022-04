Il powerbank per lo yacht: l’ultima di Sealence

Un powerbank per i servizi di bordo di yacht e mega-yacht. Lo firma Sealence. Dopo i motori jet Deepspeed, l’annuncio della batteria realizzata dalla controllata eDriveLAB di Parma e FPT Industrial apre il capitolo sul dispositivo per far funzionare frigo, cucina, luci, dispositivi elettronici a bordo. Lo presenterà alla più importante fiera della nautica elettrica: Electric & Hybrid Marine Expo Europe ad Amsterdam.

Negli yacht più grandi nonostante le innovazioni recenti che permettono consumi minori è grande il fabbisogno di energia. I servizi hotel – pensiamo all’aria condizionata – funzionano grazie ai generatori. In navigazione e in rada. Un sistema poco pulito, soprattutto in aree di particolare bellezza dove si riduce il lato emozionale.

L’alternativa proposta da Sealence prende il nome di Sealence Hotel System che come dichiara l’azienda è pensato “per fornire energia all’imbarcazione per almeno 12 ore, in assoluto silenzio con zero emissioni. Niente più vibrazioni, ronzii od inquinamento olfattivo. Tutto questo senza dover rinunciare ai servizi”. Per la ricarica sarebbero sufficienti 20 minuti.

Un powerbank fireproof

Il sistema alla base di Sealence Hotel System è “un innovativo powerbank fireproof, disponibile nei tagli da 80, 160 e 320 kWh, che fornisce energia a tutti i servizi della nave”. Secondo i tecnici di Sealence il sistema risulta competitivo con sistemi fuel-cell e serbatoi di idrogeno.

“Confrontando i dati tecnici degli attuali sistemi fuel-cell con il nuovo Sealence Hotel System, sembra che la partita sia vinta sotto tutti i punti di vista: pesi, ingombri, facilità di utilizzo e, non ultimi, i costi di acquisto e di gestione estremamente inferiori a quelli basati su fuel-cell“.

Presentazione ad Amsterdam, la vetrina mondiale della nautica elettrica

Hotel System Sealence sarà presentato durante il salone Electric & Hybrid Marine Expo Europe, dal 21 al 23 Giugno 2022, ad Amsterdam. La città dove la gran parte delle imbarcazioni sono alimentate in elettrico. Rispetto alle città italiane dove in sostanza non esistono le vie d’acqua con navigazione elettrica. Quasi un tabù. E per questo nella città olandese si svolge il più importante e professionale salone nautico elettrico.

