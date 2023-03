Il portabici sulla VW ID.3 non si può montare? Ci sono soluzioni alternative? È il quesito di Marco, uno dei tanti lettori che uniscono all’auto elettrica la passione per la bici. Vaielettrico risponde, come sempre scrivendo a info@vaielettrico.it

Il portabici sulla VW ID.3? Nella mia auto risulta non disponibile, perché…?

“Buongiorno alla redazione, in particolare a Paolo Mariano perché, oltre alla precisione descrittiva nei suoi video, ha una ID.3, che anch’io ho acquistato in ottobre 2022. Proprio per questo mi rivolgo a voi su un accessorio che apparentemente non è rilevante, ma potrebbe essere diffuso: il portabici. Mia moglie ed io, oltre all’auto elettrica, siamo dotati di due bicielettriche. Prima dell’acquisto della ID.3 avevamo discusso col concessionario sulla possibilità di attrezzare la vettura con questo accessorio. Ma dopo la consegna scopriamo che il nostro modello è talmente nuovo (già 2023) da non risultare compatibile con il modello precedente. Il concessionario dice di avere la voce a catalogo, ma bloccata con un “non disponibile” e di aspettare, ma non quanto. Mi sono rivolto anche a Gev e Thule: mi hanno cortesemente risposto di non avere soluzioni. Vi chiedo aiuto per capire se riuscite a fare luce su questo accessorio e capire se e quando sarà disponibile. E suggerire soluzioni alternative. Credo debba forzatamente essere montato su un gancio-traino, perché almeno una bici elettrica sarà sempre presente“. Marco Benatti, Omegna.

Ecco la risposta di Volkswagen Italia: “La norma del Ministero…”

Risposta. Non siamo specialisti in materia e abbiamo chiesto lumi all’Ufficio stampa di Volkswagen Italia, che ci ha prontamente risposto: “Il prodotto non è commercializzato in quanto nella attuale normativa del Ministero dei Trasporti questa tipologia di supporto non è prevista per il rilascio della targa ripetitrice (che sarebbe necessaria). Siamo in attesa dell’adeguamento della normativa da parte del Ministero, appena sarà effettiva potremo procedere con la commercializzazione. Le tempistiche purtroppo non le conosciamo perché non dipendono da noi“. Quanto alle soluzioni alternative giustamente sollecitate da Marco, facciamo appello alla nostra community per capire se c’è qualcuno che ci può dare l’indicazione giusta. Proprio perché sappiamo (anche dai video del nostro Contest “La vita elettrica“) quanti lettori uniscono all’auto a batterie la passione per le due ruote.