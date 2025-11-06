Il popolo degli incentivi, tra vecchie carrette e conti da far tornare

Il popolo degli incentivi. È quello che emerge dalle lettere che ci inviate, tra vecchie carrette da sostituire (non tutte, c’è anche qualche Euro 5) e bilanci famigliari da far tornare. Con racconti che devono far riflettere.

Ci sono quelli che hanno ereditato la vecchia Panda di famiglia e devono capire come saltare sul treno del bonus per sostituirla. Impazzendo coi problemi di co-intestazione, specie se la vettura è della suocera. Quelli che si sentono vittime di una burocrazia crudele e che non sono riusciti ad avere lo sconto statale per un cavillo. Quelle che vorrebbero cointestare l’auto nuova con la fidanzata. E quello che un’auto nuova non potrebbero mai permettersela, ma con 11 mila euro di sconto va bene anche se è elettrica. Insomma, al di là delle inevitabili polemiche sul funzionamento della piattaforma, c’è un’Italia vera che si mobilita davanti a occasioni come questa. Non è l’Italia che cambia auto ogni due anni, magari in leasing (con tutto il rispetto). È un’Italia che ha ancora in garage la vecchia Punto del 1999 e che si presenta al click-day per avere lo sconto come a un’occasione da non perdere. Da questo punti di vista non si può che approvare la decisione di legare all’ISEE (e quindi alla ricchezza) la concessione del bonus. Anche se sappiamo quanti sono i furbacchioni che dichiarano due lire e hanno soldi e case in ogni dove.

Non basta la lotteria dei bonus, servono auto meno costose

È un discorso che non può finire qui. L’auto elettrica, fiammate di incentivi a parte, non può restare patrimonio esclusivo di un popolo di privilegiati. È un problema che ci si pone in tutta Europa e che alcuni Paesi affrontano con decisione. La Francia, per esempio, ricorre al cosiddetto leasing social, una formula studiata proprio per le famiglie con redditi modesti. Ma è chiaro che la strada maestra resta la diminuzione dei listini, per renderli accessibili a tutti. O quasi. Qualche segnale arriva: le batterie cominciano a costare meno e i costruttori offrono citycar elettriche più convincenti. La Renault ha appena presentato la nuova Twingo. La Volkswagen è in arrivo con la ID.Polo. E poi c’è la Fiat con la Grande Panda, c’è la R5. E ci sono le cinesi, le meno costose di tutte. Si muove la stessa UE, con l’idea di incentivare una nuova categoria di auto da non più di 15 mila euro. Una via di mezzo tra le macchinette che guidi senza patente e le citycar. L’importante è che il popolo degli incentivi non abbia l’opportunità di passare all’elettrico solo quando, una volta all’anno per poche ore, parte la lotteria dei bonus.