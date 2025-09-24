Il popolo anti FUA sempre più indignato: “Incentivi per tutti”

“Sono anni che provo a cambiare la mia auto con un’elettrica, senza incentivi non ho le possibilità, ma con un aiuto sarebbe più semplice. Lo scorso anno è successo quello che è successo, incentivi finiti in 3 ore e quelli come me tagliati fuori. Quest’anno sembrava l’anno buono, ho ISEE basso, una macchina da rottamare, ho voglia di acquistare un’auto elettrica, ma ecco la fregatura : LE FUA!! Questa roba è molto discriminatoria, il 50% della popolazione viene tagliato fuori senza motivo. E paghiamo le tasse come gli altri, gli incentivi devono essere di tutti. Chi non abita in città ha più necessità di spostarsi con l’auto, chi vive in città potrebbe farlo tranquillamente con i mezzi pubblici. Aggiornare le FUA con il nuovo sondaggio non servirà. Non dev’esserci discriminazione tra chi vive in città e chi vive altrove. Togliete questa stupidata delle FUA dagli incentivi e fatelo velocemente !! Grazie Vaielettrico per dar voce alle nostre preoccupazioni“. Alfonso Ambrosio

