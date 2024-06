Il PNIEC creativo di Pichetto: nucleare (immaginario) al 10-11% nel 2030

Il ministro Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato all’Ansa che nel nuovo Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) l’Italia indicherà all’Europa una quota di produzione da nucleare del 10-11%. Fissando così gli obiettivi vincolanti di decarbonizzazione per il nostro Paese.

Pichetto e il nucleare immaginario: come prendere in giro l’Europa

Ci sarebbe da ridere, se non venisse da piangere per la figura meschina che ci appresteremmo a fare prendendo letteralmente in giro una Commissione e un Parlamento ancora da insediare. Nemmeno un bambino, infatti, potrebbe bersi la favola di Pichetto sul nucleare all’italiana fatto e finito in nemmeno sei anni.

Come giustamente sostiene l’amico Guido Baccarini segnalandoci questa «allucinante dichiarazione» (parola sue) dovremmo essere in grado in 5 anni e 6 mesi di: