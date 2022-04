Il pieno nella Zoe: perché non devo farlo?

Il pieno nella Zoe, perché mai non devo farlo? È la domanda di un lettore, che non capisce perché sia sconsigliato riempire la batteria al 100%. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i quesiti vanno inviati a info@vaielettrico.it

“Vi seguo da molto, e avete collaborato alla mia scelta di acquistare una Renault ZOE Intens 135, con cui ho già percorso felicemente 25.000 km. Ho un quesito. Dalle molteplici vostre risposte alle varie domande emerge sempre questa raccomandazione: ricaricate la batteria solo fino al 90% La cosa mi sta preoccupando un po’, visto che la ZOE non ha impostazioni di fine carica al 90 %, o almeno a me non risulta. Domanda: perché le batterie si danneggerebbero se ricaricate al 100%? Non ho trovato la spiegazione scientifica, ma solo raccomandazioni. Nei telefonini si ricarica sempre al 100% e così con tutti gli apparecchi ricaricabili. Perché le batterie delle auto dovrebbero avere comportamento diverso? E poi, se le batterie si danneggiano se caricate sempre al 100%, perché le case costruttrici non impostano questo livello di ricarica come predefinito? Se non trovo la maniera di impostare un limite alla ricarica, non è possibile andare a staccare la spina ogni volta che si ricarica“.

Per tutelare la salute delle celle e l’autonomia dell’auto

Risposta. Questo è uno dei quesiti più ricorrenti: dopo una vita passata a fare il pieno di benzina, non ci si capacita di rinunciare a caricare sempre le batterie al 100%. Ma gli stessi costruttori sconsigliano vivamente di farlo. E per la verità è sconsigliato anche tenere telefonini e notebook carichi al 100%. Il problema? Stati di carica eccessivamente alti (o eccessivamente bassi) possono provocare uno stress chimico/termico interno alla batteria. Portando a un degrado delle celle che, alla lunga, si traduce in un calo dell’autonomia reale. Naturalmente anche velocità di carica oltre il limite indicato dal produttore possono avere sulle celle un effetto nefasto, così come la lunga esposizione della batteria a temperature particolarmente rigide. In genere si consiglia di mantenere la carica tra il 20 e l’80% e di rifornire a bassa potenza, magari nel garage di casa con la normale corrente alternata. Utilizzando le colonnine in DC, da 50 kW in su, per i viaggi più lunghi. Le batterie hanno sistemi di protezione sempre più sofisticati e non tutta la capacità delle celle viene utilizzata, proprio per preservarne la durata. Ma rinunciare al pieno sempre e comunque è una misura prudenziale che conviene osservare.

