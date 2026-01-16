Il Comune di Roma ha individuato 42 nuove isole dedicate alle stazioni di ricarica fast, con potenze a partire da 100 kW. Questo apre la strada all’installazione di centinaia di nuove colonnine: ogni isola potrà infatti ospitare da un minimo di 5 fino a un massimo di 30 postazioni. Una notizia positiva per gli e‑driver e per le imprese del settore. Attualmente nella Capitale sono operative 2.000 colonnine di ricarica.

Firmata la determina per consolidare il primato di Roma

La determina, firmata dal Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, rappresenta il primo passo per l’individuazione di 42 isole destinate a ospitare nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con potenze a partire da 100 kW. L’impatto del progetto dipenderà dagli investimenti degli operatori: ogni isola potrà accogliere da 5 a 30 postazioni e, raggiungendo la capacità massima, la città potrebbe aggiungere fino a 1.260 nuove colonnine.

Un intervento pensato per mantenere il primato nazionale e preparare Roma a un’elettrificazione più avanzata rispetto alla situazione attuale. Il passo successivo sarà l’avvio di una procedura competitiva rivolta agli operatori del settore.

Isole con grandi parcheggi e vicino ai principali assi viari

«Il provvedimento – spiega in una nota l’Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè – rappresenta un ulteriore passo verso una mobilità più green e sostenibile, obiettivo primario di questa amministrazione. Roma con oltre 2000 postazioni è già prima in Italia per numero di colonnine elettriche, pertanto l’individuazione di 42 nuove aree ci permetterà di consolidare il primato e di rendere più estesa e capillare la rete di ricarica, rendendo sempre più accessibile l’utilizzo dei veicoli elettrici e rispondendo all’esigenza di contribuire in modo incisivo alla riduzione delle emissioni veicolari».

«Le isole elettriche individuate consentiranno di rafforzare l’infrastruttura pubblica di ricarica, sostenendo la transizione ecologica della città e accompagnando Roma verso un modello di mobilità più moderno, efficiente e rispettoso dell’ambiente. Ringrazio il Dipartimento Mobilità, i Municipi, Roma Mobilità e Areti – conclude Patanè – per il grande lavoro svolto con l’obiettivo di individuare delle nuove aree di ricarica con determinati requisiti: giusta ampiezza, per la necessaria presenza di parcheggi adeguati; prossimità degli assi viari principali e vicine ai nodi del trasporto pubblico con l’intento di favorire l’intermodalità. Altro elemento imprescindibile nella scelta dei siti scelta è stata la disponibilità di sufficiente potenza della rete elettrica di ciascuna area».