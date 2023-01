Il peso delle EV fa crollare i parcheggi multipiano? Dario, un lettore, ci segnala che un sito paventa questo pericolo: vero o falso? Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it .

Il peso delle EV può veramente essere un pericolo? Guardate questo articolo…

“Vi seguo sempre con molto interesse, soprattutto per la Vostra obiettività. Vorrei un Vostro parere, compatibilmente con i Vostri impegni editoriali, su questo articolo pubblicato online da una rivista di settore. Vorrei sapere se si tratta della solita disinformazione o di un problema reale di cui tenere conto. Grazie mille! Allego il link“. Dario Dentamaro Vediamo se c’è un rischio terribile tipo Ponte Morandi

Risposta . Nell’articolo citato da Dario si fa riferimento soprattutto a un rischio tipo Ponte Morandi. Sotto il titolo “CROLLA TUTTO” si legge infatti: “Il peso enorme delle auto elettriche rispetto alle vecchie macchine tradizionali potrebbe causare una grave serie di problemi anche alle infrastrutture pubbliche e private. Come strade, ponti e soprattutto parcheggi“. E si cita un ingegnere della British Parking Assosiation che “mette in dubbio che i parcheggi multipiano locali possano reggere più auto elettriche parcheggiate al loro interno“. Ora, ci sono grandi Suv termici che pesano come un camion, ma nessuno ha mai posto il problema. La BMW X6, per esempio, pesa 2,710 tonnellate (fonte Quattroruote). Il tema della sicurezza, però, è così serio che abbiamo chiesto aiuto a un esperto, Piero Violante di Parcheggi.it: “Per dare una risposta al lettore, preoccupato dalla resistenza dei solai nei parcheggi in struttura più sollecitati da una maggiore diffusione di EV“, è la sua premessa, “ci si può riferire al carico della soletta previsto secondo i manuali e le normative di legge“.

Il peso delle EV? “Mi sembra un falso problema”

“Considerando che una soletta industriale dovrebbe essere progettata per carichi statici di 500 kg/mq, equamente distribuiti, un’area di 1000 mq destinata a parcheggio regge 500 Ton.” prosegue Violante. “Anche considerando un peso di 2.500 kg di ciascuna auto, sarebbero 200 i veicoli teoricamente parcheggiabili. Da tenere presente che l’ingombro di un singolo stallo è di 12 mq, dividendo per la superficie di 1.000 mq il numero di veicoli parcheggiabili è al massimo 83. Senza considerare gli spazi di manovra. Dunque, ben al di sotto del carico max. Ovviamente le variabili come la vetustà dell’immobile o altri fattori possono influire sulla integrità della struttura, ma il margine di sicurezza c’è. Il problema del sovrappeso delle EV è, secondo me, una falsa verità. Oggi anche le auto endotermiche hanno pesi quasi equivalenti. I veicoli moderni a causa, o per merito, delle norme di omologazione per sicurezza attiva e passiva, pesano molto più di 20 anni fa. Anche gusti e mode fanno si che SUV e MPV siano sempre più diffusi, con pesi importanti. Quindi additare i veicoli elettrici come soggetti in grado di mettere in crisi la resistenza di strutture di parcheggio mi pare, come minimo, una forzatura...”.