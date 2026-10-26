Il pesce fresco in Olanda si consegna in elettrico

Il pesce fresco viaggia nei furgoni refrigerati elettrici. In Olanda grazie alle zone a emissioni zero la tecnologia per le consegne accelera, anche nella sfida non facile del trasporto refrigerato. Per ridurre i consumi Thermo King ha ideato una soluzione che permette di mantenere il rigoroso controllo della temperatura per i prodotti deperibili e l’autonomia delle batterie. Si tratta delle unità refrigeranti E-Series E-400 Max ed E-500 Max installate sui Citroën ë-Jumpy, Seafood Centre.

Il grossista con i furgoni refrigerati in elettrico

Thermo King, marchio di Trane Technologies, sta supportando il grossista olandese di prodotti ittici Seafood Centre (Vis en Meer) nella sua transizione verso una flotta refrigerata completamente elettrica al servizio delle zone a emissioni zero nei Paesi Bassi. Utilizzando le unità Thermo King E-Series E-400-MAX ed E-500 MAX integrate nei veicoli elettrici Stellantis Citroën ë-Jumpy, Seafood Centre consegna prodotti ittici freschi nelle aree urbane mantenendo il rigoroso controllo della temperatura richiesto per i prodotti altamente deperibili.

In un veicolo a doppia elettrificazione come si gestisce l’autonomia? Thermo King fornisce le unità refrigeranti E-Series E-400 Max ed E-500 Max installate all’interno dei veicoli. La particolarità è che questi gruppi frigoriferi non hanno un proprio motore diesel e non utilizzano una batteria separata. Sono alimentati direttamente dalla batteria di trazione del veicolo elettrico attraverso la presa di forza elettrica (e-PTO). Thermo King parla di “soluzione one-plug” e intende: una sola fonte energetica, quella del veicolo elettrico, che alimenta sia la marcia sia la refrigerazione. In questo modo si riducono peso, ingombri e manutenzione.

L’azienda sottolinea che per i furgoni elettrici di medie dimensioni impiegati nella distribuzione urbana ad alta frequenza si traduce in «specifiche di flotta più semplici, una refrigerazione affidabile ad alta capacità, un peso del veicolo ridotto per massimizzare il carico utile e la flessibilità offerta sia dalla ricarica rapida che da quella in movimento».

Non solo furgoni refrigerati ma è tutto il sistema punta alla sostenibilità

Il passaggio a una flotta di consegna completamente elettrica segna l’ultimo passo nel più ampio programma di sostenibilità di Seafood Centre. La sede centrale dell’azienda è completamente coibentata, funziona senza riscaldamento a gas naturale ed è dotata di pannelli solari per contribuire a compensare il consumo energetico.

Joep Besselink, proprietario e fondatore di Seafood Centre. sottolinea «Thermo King ci ha fornito una tecnologia elettrica pratica che supporta le nostre operazioni nelle zone a emissioni zero. La semplice integrazione del sistema con i nostri veicoli elettrici e il suo controllo della temperatura senza compromessi lo hanno reso la soluzione ideale per le nostre operazioni urbane. Ha apportato un valore reale, garantendo ai nostri autisti facilità d’uso e contribuendo ad assicurare che i nostri prodotti ittici freschi arrivino in condizioni eccellenti». Segue Martijn Nanning, direttore generale di Thermo King Paesi Bassi. «Abbinando la giusta tecnologia di refrigerazione alla piattaforma del veicolo e all’applicazione, forniamo soluzioni pratiche che sono implementabili, affidabili e proteggono i carichi sensibili in diversi tipi di flotte, percorsi e contesti normativi».

L’ultimo dato è ampiamente significativo visto che le zone a emissioni zero hanno incentivato queste soluzioni e complessivamente fatto decollare la logistica elettrica. Allo stesso modo con la Ztl nei canali cittadini milioni di turisti salgono a bordo di centinaia di barche elettriche. Quando le norme incidono sulla realtà.

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