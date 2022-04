Il pesce d’aprile di Silla Industries: wallbox con autolavaggio

Mentre Be Charge rilancia le sue promozioni al motto di “non è un pesce d’aprile”, Silla Industries replica l’idea dello scorso anno proprio con un pesce d’aprile. Nel 2021 inventò la Prism Solar Air, quest’anno rilancia con la Prism Water&power. Chiaramente due trovate pubblicitarie fatte circolare il 1° aprile per incuriosire i potenziali clienti e dare visibilità alla sua bella wallbox ottagonale Prism.

L’anno scorso fu la ricarica wireless

Prism Solar Air 2021 avrebbe dovuto essere un dispositivo per la ricarica domestica wireless. Cioè un connettore lato auto dalle forme simili a un bicchiere o una campana, in grado di collagarsi alla wallbox senza il cavo. Ebbe successo, tano che alcuni media abboccarono pubblicando la notizia. Salvo poi correggersi il giorno successivo.

Quest’anno il tema è una wallbox che unisce ricarica e dispositivo per il lavaggio auto. Prism Water&power si presenta con due tubi di uscita, come il modello effettivamente prodotto che consente di caricare due vetture contemporaneamente. Nell’immaginazione della start up padovana, il “concept” preve però che il secondo tubo eroghi acqua anzichè elettroni.

Water&Power frutto di “molti mesi di ricerca”

La falsa notizia recita: «Dopo mesi di ricerca e perfezionamento Silla Industries presenta oggi al pubblico il prodotto definitivo per chi ha colorato la sua anima di Green acquistando un’auto elettrica. Prism Water&Power è l’unico dispositivo per la ricarica in grado di integrare una funzionalità che piacerà molto a chi ama prendersi cura della propria auto. Con Prism Water&Power è possibile ricaricare l’auto e contemporaneamente lavarla servendosi di un’unica tecnologia» .

La comunicazione prosegue con le dichiarazioni virgolettate di Michele Brunelli, CTO di Silla Industries che definisce il prodotto «iconico» e «pioneristico», frutto di «mesi di prototipazione e ricerca approfondita sulla fattibilità».

“Ma qualcuno si è arrabbiato per il pesce d’aprile”

Oggi il sito è stato aggiornato con un «Grazie a tutti gli amici che hanno voluto giocare con noi questo 1° Aprile 2022! Grazie per tutti i messaggi divertiti, grazie a chi ci ha contattato via email e via chat, a chi ci ha telefonato, a chi ha commentato, grazie a chi capito lo scherzo ed anche a chi si è arrabbiato quando ha scoperto di essersi dimenticato che era il 1° Aprile».

— Vuoi far parte della nostra community e restare sempre informato? Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico.it