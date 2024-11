Il pentimento di un ex-muskiano

“Confesso che sono sempre stato un filo-Musk. Di Elon Musk ho sempre apprezzato le indubbie qualità imprenditoriali, la capacità di trasformare visioni in realtà, la multidisciplinarietà delle sue molteplici attività. Il mondo della mobilità elettrica gli deve moltissimo. Non solo è stato fra i primi a crederci fermamente , ma ha subito capito che uno dei problemi principali alla sua diffusione era la mancanza di un’adeguata infrastruttura di ricarica. E ha provveduto a realizzare la rete dei Supercharger “.

“Ancora oggi le auto Tesla (anche se inseguite a breve distanza dai produttori cinesi) e la rete Supercharger sono riferimenti a livello globale. L’esperienza acquisita nelle batterie per automotive ha quindi consentito a Musk di spingersi anche nel campo delle energie rinnovabili. Dove il Powerwall Tesla è ancora oggi un riferimento nel fotovoltaico domestico. Indubbi anche i meriti di Musk nell’esplorazione spaziale, dove ha conseguito risultati sconosciuti pure alla stessa NASA. Per non parlare della rete globale Starlink, di Neuralink, dei robot Optimus etc. etc. Da un paio di anni però, e prima ancora delle recenti iniziative politiche, la mia robusta fede muskiana ha cominciato a mostrare qualche incrinatura. Non condividendo alcune sue scelte imprenditoriali e finanziarie. A partire dalla sua smodata (e incomprensibile) passione per Twitter/X: perché spendere 43 mld di dollari per un social media network che ora ne vale un terzo? Pochissimi anni prima, peraltro, Musk aveva osannato Signal, l’alternativa a Telegram“.

“Non ho capito la fissazione per il Cybermostro”

“Sul fronte Tesla poi, non ho mai compreso la fissazione di Musk per il “mostro” Cybertruck, che ha avuto comunque una gestazione lunga e difficile. E oggi sembra avere (comprensibili!) problemi di omologazione in Europa. Il concentrarsi sul cybermostro, a mio avviso, ha comportato una riduzione delle attivita’ sulle auto “normali”. E’ vero che Tesla Y si vende molto bene e può fregiarsi del titolo di auto più venduta al mondo in assoluto nel 2023. Ma il modello piu’ popolare, Model 3, è del 2017, ha dunque ormai 7 anni. È stata sottoposta a innumerevoli revisioni ed è prodotta in numerose versioni. Ma nel catalogo Tesla continua a mancare l’auto di segmento piu’ basso e popolare, la favoleggiata Tesla 2. Gli eventi politici degli ultimi mesi poi mi hanno alquanto sconcertato: chiamare la posizione di Musk un semplice endorsement di Trump è semplicistico e fortemente riduttivo“.

“Il suo impegno con Trump crea colossali conflitti di interesse”

“Al di là delle legittime empatie politiche, l’ormai certa nomina di Musk in un ruolo chiave dell’istituendo “DOGE”, lo pone al centro di uno dei più colossali conflitti di interessi che si possano immaginare. Personalmente non ho una Tesla, né un Powerwall, neé dispongo di un accesso internet tramite Starlink. Ma sono tutte soluzioni che ho valutato e ritenuto estremamente interessanti dal punto di vista tecnologico. Pur non essendo complottista, oggi però mi pongo serie questioni di privacy e confidenzialità di dati per tutto cio’ che ha a che fare con i prodotti dell’universo Musk/Tesla. Nel passato, in ambito professionale, fra l’altro ho lavorato per circa 15 anni a stretto contatto con aziende cinesi (almeno una di queste messe al bando dalla precedente amministrazione Trump). E ho lavorato per un’azienda israeliana come committente, con un’azienda israeliana come partner, e altre varie collaborazioni con aziende estere, europee e non“.

“La sola Tesla processa una quantità enorme di dati: che fine faranno?”

“Ora, immaginiamo questo scenario ipotetico: lavoro per l’azienda X, sono alla guida della mia Tesla aziendale mentre ho una comunicazione telefonica con l’azienda Y, del paese Z. La comunicazione contiene informazioni aziendali confidenziali, come brevetti, progetti, appalti, etc. Non stiamo parlando di scenari da romanzo di Le Carré. Ma di normali situazioni che può incontrare chiunque lavori per un’azienda high-tech, con progetti ed attivita’ internazionali con partner stranieri. Immaginiamo ora che l’azienda Y sia una concorrente di Tesla, o che il paese Z sia sgradito all’amministrazione Trump/Musk. Tramite un’auto Tesla possono transitare una mole di dati trasmessi OTA: geolocalizzazione, comandi vocali, comunicazioni Bluetooth…Che garanzie ho che i miei dati vengano gestiti correttamente? Chi mi assicura che le informazioni che transitano tramite la mia Tesla non vengano utilizzate contro la mia azienda X a favore della concorrenza? “.

Il pentimento / “Di lui non mi fido più, a pensar male…”

“E se la mia azienda X, per esempio, ha chiesto accesso a finanziamenti PNRR-PNIEC? Mi posso aspettare che questi mi vengano negati, a causa dei miei contatti con il paese Z, sgradito all’amministrazione Trump e/o al governo dei mio paese? E ancora: a livello professionale, potrò essere accusato dalla mia azienda di aver contribuito a divulgare informazioni aziendali riservate? Non voglio (ancora…) ipotizzare scenari di dossieraggio a fini politici, anche questa ipotesi tutt’altro che lontana dalla realtà, ma quanto sopra è uno scenario tutt’altro che irrealistico. Ecco perché oggi, da ex-muskiano convinto, non mi fido più dei prodotti dell’universo Musk: Tesla, Powerwall o Starlink che siano. Non si tratta di un contro-endorsement politico, ma di una banale questione di fiducia. Come recita un celeberrimo aforisma attribuito a Giulio Andreotti: “A pensar male si commette peccato, ma ci si azzecca (quasi) sempre”.

