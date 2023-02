Il pendolare in Tesla: 210 km al giorno

Il pendolare in Tesla Model 3: Massimo racconta la sua routine fatta di 210 km al giorno. I consumi, la velocità, la ricarica…Tutto senza particolari problemi.

di di Massimo Cappellani

“V orrei raccontare la mia esperienza di “super” pendolare attraverso la Lombardia come felice possessore di Tesla Model 3 LR (580km WLTP). Magari potrebbe aiutare persone indecise o insicure sull’uso quotidiano di auto elettrica per fare importanti spostamenti. Leggendo molto spesso il vostro sito ho imparato molto e quando ho deciso di fare il passo verso l’elettrico mi sono sentito molto più consapevole “.

Il pendolare in Tesla: a quanto vado, quanto consumo…

“ Percorro 210 km al giorno. 105 andata e 105 ritorno. Descrizione percorso: Mattina presto 05.30: Autostrada dei laghi per 30 km, velocità 135 km/h + tang. ovest fino uscita Val Tidone per 35 km. Velocità codice con qualche strappetto + 40 km di superstrada ben trafficata anche la mattina presto da camion e pendolari. Con cruise fisso a 70 o 90, ma la media è vicino ai 50 km/h. Rientro a metà pomeriggio, percorso inverso con superstrada velocità media 40/50 km/h più tangenziale molto trafficata ma scorrevole. Più AutoLaghi trafficata, ma si può andare quasi sempre sopra i 100 km/h. In tutto questo tragitto, partendo la mattina con 80-83% di batteria, rientro la sera con 27-30%. Consumo rilevato da app Tesla e da app colonnina 30 -35kWh, in funzione dei giorni caldi o freddi o del traffico o meno. Sono molto soddisfatto dell’auto e dei relativi consumi, sia estate che inverno rigido (in questi giorni viaggi sottozero) “ .

La usi come un’auto a benzina, ma il piacere di guida è impagabile…

“ La ricarica domestica in trifase a 10-11 kW (5 mesi di “attese” con Enel e co.) è molto comoda e non crea nessuna ansia. Se dovessi fare ancora qualche Km la sera, dopo il rientro dal lavoro, mi resta comunque un 30% pienamente sufficiente per spostamenti locali. Tutto questo per dire che cosa? Che usando l’auto come fosse a benzina, non lesinando sull’acceleratore, dati i tanti km e soprattutto tempo “perso” in auto, posso dire che nell’utilizzare l’auto elettrica non ci sono sorprese. E che anzi rimane un incredibile piacere di guida e maggior comfort e relax su come viaggiare. Solo la possibilità di guidare auto al 90% del tempo one-pedal è decisamente defaticante. Abbiamo fatto anche alcuni viaggi in famiglia, facendo 1 o 2 tappe al massimo per ricaricare. E devo dire nessun problema: anche in questo caso basta pianificare un pochino diversamente il tragitto per la famiglia e le sue esigenze e tutto fila liscio “ .