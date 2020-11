Il peggio del mese? Lo “scoop” del Fatto Quotidiano con l’incredibile scoperta che “le auto elettriche non hanno impatto zero sull’ambiente”. Ma va…

Il peggio del mese/ Alla scoperta … dell’acqua calda

L’articolo con la sensazionale rivelazione è uscito on-line il 25 novembre. Ed è costruito fin dalla prima riga del titolo per dare l’impressione che ci siano dei pentiti che cominciano a parlare: “Auto elettriche, l’ammissione dei costruttori”. Qual è la sconvolgente rivelazione di questi pentiti? Appunto che “sono molte le criticità che si porta appresso l’auto elettrica. Specie quando si parla di produzione delle batterie e approvvigionamento dell’energia che le rifornisce“. L’articolo di Omar Abu Eideh prosegue facendo nomi e cognomi di chi sta vuotando il sacco. A cominciare da Mate Rimac, il giovane costruttore croato di supercar elettriche. Del quale si cita una frase estrapolata da un’intervista a Quattroruote: “Se si vuole fare qualcosa di veloce, quasi immediato, per l’ambiente, bisogna smettere di mangiare carne. Le auto elettriche, e lo dice uno che le produce, non spostano nemmeno di un millimetro l’ago della bilancia”.

Emissioni nel produrre le batterie? Sai che novità…

Il singolare pentimento di Rimac non è isolato. Il Fatto spiega che anche la Polestar, marca posseduta per metà dalla Volvo e per metà dalla cinese Geely, ha avuto un sussulto di onestà. Rivelando che (udite udite) la produzione delle batterie della auto elettriche richiede una gran quantità di energia e di emissioni di CO2. Per la verità non si tratta di una grande scoop: la notizia risale a settembre e anche noi ne abbiamo dato conto con dovizia di particolari.

Peccato che il fatto che fabbricare le batterie sia, nella vita di un’auto elettrica, la fase più negativa in termini di sostenibilità è un fatto noto a tutti ormai da anni. Anche marche ben più note di Rimac e della Polestar lo dicono da tempo e non c’è nessun segreto da rivelare. Un anno fa, a distanza di pochi giorni, la Volkswagen e la Mercedes rilasciarono i dati del cosiddetto “Life Cycle Assesment” (LCA), l’analisi delle 4 fasi di vita di un’elettrica: 1) i passaggi della filiera di fornitura 2) la produzione. 3) l’utilizzo su strada 4) il riciclo, quando l’auto smette di circolare.