Il patron di Nikola (ex) graziato da Trump

Il patron di Nikola, Trevor Milton, è stato graziato da Donald Trump. Aeva portato l’azienda alla bancarotta, rimediando una condanno a 4 anni di carcere.

Il patron di Nikola era stato condannato a 4 anni: libero con un colpo di spugna

Non ci sono solo gli assalitori di Capitol Hill tra i fruitori del colpo di spugna del nuovo presidente americano. A sorpresa è sbucato fuori anche Milton, che nel 2023 era stato ritenuto colpevole di una serie di reati che vengono ritenuti gravi dalla giustizia americana. Milton, dopo essere stato estromesso dalla guida dell’azienda, era stato condannato per diverse irregolarità commesse durante la sua gestione. In particolare aveva messo in rete un video in cui si faceva credere che i camion della Nikola potessero già procedere in modo autonomo. Cosa rivelatasi poi falsa. Il top manager aveva poi affermato che la sua azienda era in grado di produrre idrogeno a prezzi inferiori a quelli di mercato. E, soprattutto, aveva gonfiato a dismisura i dati sugli ordini raccolti per i camion Nikola, elettrici e idrogeno, con numeri poi smentiti dalla realtà.

Epilogo della vicenda: qualche settimana fa Nikola è arrivata a fine corsa ed è stata dichiarata ufficialmente fallita. Togliendo le ultime speranze a chi, investitori o creditori che fossero, aveva creduto alle millanterie di Milton. Questo non ha impedito al presidente Trump di mettere un colpo di spugna sull’intera vicenda, pur non essendo certo un sostenitore della mobilità a emissioni zero. Evidentemente c’erano precedenti rapporti personali alla base della decisione del presidente. Intanto a Washington ci si interroga sulle voci sempre più ricorrenti di un prematuro addio di Elon Musk al compito assegnatogli da Trump. Ovvero un drastico dimagrimento dell’organico e dei costi dell’apparato dello Stato federale, a capo di una struttura denominata DOGE. In settimana è atteso dalla Casa Bianca un chiarimento in proposito.