Il pasticcio degli incentivi e chi “ne approfitta”

“Leggo che alcuni hanno ottenuto il voucher pur non essendo il primo intestatario. E che c’è l’idea che il ministero possa confermare la validità del voucher.

Pongo una domanda. Chi ha letto il decreto e, essendo il secondo intestatario, ligio alle regole, non ha neppure provato, dev’ essere penalizzato rispetto al furbetto che ci ha provato? Penso che le regole vadano applicate così come proposte in Gazzetta. L’alternativa è un bel reset di tutti i voucher e ricominciare da zero. Se no partiranno i ricorsi. Che pasticcio italiano. Che ne pensate ?“. Carlo Corio

Serve un chiarimento definito, sul sito del Ministero

Risposta. Questa storia della contestazione va chiarita una volta per tutte. In linea di principio, noi non vediamo motivo di escludere dalla rottamazione e dagli incentivi i veicoli che si trovano in questa situazione. L’obiettivo era togliere di mezzo veicoli inquinanti per sostituirli con auto che viaggiano a emissioni zero, no? Comunque sia, se il Ministero dell’Ambiente ha deciso in questo senso, lo dica chiaramente. Magari scrivendolo chiaramente sul proprio sito, invece di riempirlo con le cronache di ogni convegno a cui partecipano ministri e sottosegretari.

Chi dice qualcosa è l’associazione dei costruttori, Unrae, ma con un linguaggio piuttosto ermetico. Scrivendo che, su sua insistenza, ministero e Sogei hanno proceduto all’adeguamento del software. Come? “Intervenendo sulla funzionalità di validazione dei voucher al fine di acquisire ulteriori campi di dettaglio relativi alle voci di costo da registrare in Piattaforma”. Ma quali siano questi interventi, effettuati dopo l’assegnazione del voucher (cosa quantomeno inusuale) e quali queste voci di costo non lo dice.

