Il parto di una elettrica (A2) raccontato dall’Audi

Audi sta portando a Ingolstadt l’installazione di ruote completamente automatizzate. I robot sostituiscono le stazioni di avvitamento semiautomatiche nel preassemblaggio-telaio per gli assi anteriore e posteriore. E si ottimizzano i processi nella carrozzeria con il cosiddetto bin picking. Utilizzando l’elaborazione delle immagini e il controllo del robot guidato dalla fotocamera, la tecnologia intelligente riconosce e raccoglie i componenti. I robot possono anche rimuovere piccoli componenti in lamiera direttamente dai contenitori sbagliati. E alimentarli nella fase successiva della produzione. Il cloud industriale Edge Cloud 4 Production supporta la rete digitale dell’assemblaggio. Il sistema di test universale per la messa in servizio delle unità di controllo e la guida dell’operatore sono controllate centralmente dal cloud. Consentendo di risparmiare 450 PC industriali nell’assemblaggio. Si sta anche inserendo una gamma di assistenti di conoscenza supportati dall’intelligenza artificiale. Il Chatbot della catena di approvvigionamento aiuta i dipendenti a cercare conoscenze, processi e documentazione di esperti. La chat di manutenzione supporta l’analisi dei guasti e la ricerca di soluzioni.