Il parto di una elettrica (A2) raccontato dall’Audi

Il parto di una elettrica raccontato dall’Audi per la nuova A2, appena entrata in produzione: tempi dimezzati rispetto al passato.
Il parto di una elettrica: 21 mesi in meno nello sviluppo
Alto grado di automazione, con Audi Cloud e assistenti AI
Audi sta portando a Ingolstadt l’installazione di ruote completamente automatizzate. I robot sostituiscono le stazioni di avvitamento semiautomatiche nel preassemblaggio-telaio per gli assi anteriore e posteriore. E si ottimizzano i processi nella carrozzeria con il cosiddetto bin picking. Utilizzando l’elaborazione delle immagini e il controllo del robot guidato dalla fotocamera, la tecnologia intelligente riconosce e raccoglie i componenti. I robot possono anche rimuovere piccoli componenti in lamiera direttamente dai contenitori sbagliati. E alimentarli nella fase successiva della produzione. Il cloud industriale Edge Cloud 4 Production supporta la rete digitale dell’assemblaggio. Il sistema di test universale per la messa in servizio delle unità di controllo e la guida dell’operatore sono controllate centralmente dal cloud. Consentendo di risparmiare 450 PC industriali nell’assemblaggio. Si sta anche inserendo una gamma di assistenti di conoscenza supportati dall’intelligenza artificiale. Il Chatbot della catena di approvvigionamento aiuta i dipendenti a cercare conoscenze, processi e documentazione di esperti. La chat di manutenzione supporta l’analisi dei guasti e la ricerca di soluzioni.
Centrale la formazione dei dipendenti, pratica e digitale
Ma l’innovazione tecnologica non basta se non è accompagnata da uno sviluppo mirato delle competenze nella forza lavoro. Con un concetto multistadio che combina formazione pratica e qualifiche virtuali, Audi ha preparato i dipendenti per il modello elettrico. Combinando moduli pratici tradizionali sulla catena di montaggio con concetti di qualificazione digitale, come la formazione di assemblaggio virtuale su schermo. Il programma di qualificazione per l’A2 rafforza l’esperienza di elettromobilità a Ingolstadt, ad uso anche dei modelli futuri. “Questa è l’Audi più efficiente mai costruita e rende la mobilità elettrica adatta all’uso quotidiano”, spiega il CEO Gernot Döllner . “Mostra concretamente come stiamo implementando la nostra trasformazione: sviluppo più veloce, produzione più efficiente. Rafforzando creazione di valore industriale e competitività in Germania”.
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