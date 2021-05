Il partito elettroscettico (Tavares e …) non molla mai

Il partito elettroscettico: le EV? Sono auto da ricchi

Tavares va a giorni alterni. A volte sembra entusiasmarsi a un futuro fatto (anche) di auto a batterie, altre (più spesso) attacca alzo zero i decisori politici che vogliono le emissioni zero. Un anno fa se ne uscì fuori dicendo che le EV le comprano solo gli ambientalisti. Ora è tornato all’attacco lamentando che il passaggio ai veicoli elettrici è una decisione calata dall’alto, imposta “con brutalità” dai governi. Insomma, un prodotto che per ora interessa, oltre ai soliti ambientalisti, solo a chi ha un bel conto in banca: “Se offri una mobilità pulita accessibile solo ai clienti ricchi, non avrai un impatto significativo sulle emissioni di carbonio“, ha spiegato. “È difficile vendere un’auto a batteria da 30 mila euro quando si può acquistare il corrispondente modello tradizionale alla metà del prezzo”. Kallenius, invece, ne fa un problema di posti di lavoro. Si dice d’accordo con la UE nel fissare standard sempre più rigidi per le emissioni, ma chiede un “dibattito serio e onesto” sulle ricadute per l’occupazione. “Tutti sanno che ci vogliono più ore di lavoro per assemblare un sistema basato sul motore a combustione rispetto a un elettrico“.

Il partito elettroscettico si misura con VW e Renault

È sempre più chiaro a questo punto che l’industria dell’auto è divisa in due. Da un lato c’è chi, come Tavares, vive l’elettrico come un’imposizione. Dall’altro c’è chi, come Volkswagen-Audi e Renault lo vive come una sfida e un’opportunità. E lavora convinto che, entro il 2025, sarà possibile vendere EV allo stesso prezzo del benzina. Vedi il progetto R5 svelato da Luca De Meo e l’analogo piano per la ID.2 a cui si lavora in VW. In Francia c’è chi insinua che il nervosismo di Tavares è legato anche al fatto che il suo mega gruppo (PSA+FCA) nell’elettrico è un passo indietro sulla concorrenza. E cita un dato rozzo, ma efficace. Con batterie da 50 kWh o poco più, i cugini-rivali di Renault riescono a spremere dalla Zoe quasi 400 km di autonomia. Mentre le Peugeot, Opel e Citroen con capacità analoghe non vanno oltre quota 350. Noi, peraltro, siamo convinti che il miglior prodotto elettrico della gamma Stellantis oggi sia la Fiat 500. Un piccolo gioiellino da 320 km di range che, senza particolari spinte di marketing, anche ad aprile è stato il terzo più venduto in Francia e il primo in Italia.

In questi momenti c’è che piange e chi vende i fiori…

Un vecchio proverbio dice che “in un funerale c’è chi piange, ma c’è anche chi ride perché vende i fiori“. Ecco, l’industria dell’auto sembra dividersi tra queste due fazioni, anche se il morto ancora non si vede, dato che i motori termici tuttora valgono più del 90% delle vendite. I fiori che l’avvento dell’elettrico sembra offrire all’industria dell’auto sono due mercati enormi come quelli dell’energia e del digitale. C’è chi ci crede e chi no.