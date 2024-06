Il partito anti elettrico al 10% in Repubblica Ceca

Il partito anti elettrico al 10% nelle elezioni europee in Repubblica Ceca. A guidarlo un discusso miliardario di estrema destra, Filip Turek.

Il partito anti elettrico fondato dall’ex pilota di estrema destra

Cavalcare l’odio per l’auto elettrica in occasione delle elezioni europee in Italia non ha portato troppa fortuna alla Lega di Matteo Salvini, scesa al 9%. C’è invece chi su questa avversione ha proprio costruito un partito , come l’ex pilota e collezionista di automobili Turek, 38 enne dal passato politico non proprio esaltante. Di lui, informa il Corriere, sono circolate foto in cui indossa l’elmetto dorato utilizzato come simbolo dall’ex movimento greco di estrema destra Alba Dorata, poi disciolto. O altre in cui posa accanto a un candelabro con una svastica in bella vista. La polizia ceca ha indagato più volte sul suo conto, ma finora le indagini non hanno portato a incriminazioni particolari. E così Turek, alleandosi con un altro gruppo di protesta, ha creato un partito denominato Giuramento, sceso in campo alle Europee raccogliendo in patria il 10,3% dei voti.

In Europa cresca lo schieramento contro la scadenza del 20235

Ovvio che il primo obbiettivo su cui si attiveranno gli eletti di Giuramento al Parlamento Europeo sarà cancellare il passaggio alla vendita di auto solo a emissioni zero dal 2035. Obbiettivo condiviso da gran parte degli schieramenti di destra usciti vincitori in diversi Paesi europei. Il Calendario fissato a suo tempo dalla Commissione prevede che la tempistica e le modalità del passaggio alle emissioni zero venga rivisto nel 2026. Ma lo schieramento favorevole quanto meno a un rinvio si è parecchio irrobustito negli ultimi tempi. Non solo tra le forze politiche, ma anche tra le stesse Case auto, con relative lobby di pressione al seguito.