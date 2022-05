Il Parlamento europeo conferma: solo elettriche dal 2035

Il Parlamento europeo ha confermato il bando dal 2035 alla vendita di auto a benzina, diesel e gpl. Da quella data, quindi, potranno essere venduti in Europa solto veicoli (furgoni e auto) a zero emissioni. La decisione fa parte del pacchetto climatico Ue denominato “Fit for 55”. Prevede la diminuzione delle emissioni di CO2 del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L’obbiettivo finale è di arrivare alla decarbonizzazione totale per il 2050. La nuova norma in materia di emissioni zero è stata approvata a ristretta maggioranza da parte della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo con di 46 voti favorevoli, contro i 40 contrari e due astenuti. Il testo dovrà essere approvato dalla seduta plenaria del Parlamento Europeo in giugno. Il voto della Commissione Ambiente del Parlamento europeo «rappresenta un primo passo dell’Europa verso la transizione all’elettrico della mobilità e, soprattutto, un chiaro segnale per cittadini e imprese» ha commentato Francesco Naso, Segretario Generale di Motus-E, associazione che rappresenta gli stakeholder della mobilità elettrica. Le direttive votate prevedono per le Case auto la vendita del 20% di elettriche entro il 2025. Il target si alza al 55% nel 2030 e passerà al 100% nel 2035.

«L’obiettivo del 100% potrebbe anche essere raggiunto prima – continua Naso – la strada è ormai intrapresa. È giusto, come abbiamo più volte sottolineato, che la transizione sia realmente supportata da politiche strutturali per lavoratori ed imprese di settore e per questo Motus-E accoglie con favore la creazione del “Just Transition Fund” dedicato all’automotive».

Al fondo andrà anche il ricavato delle sanzioni alle Case auto che non rispettano i target. Ha l’obiettivo di accompagnare le imprese nella transizione e supportare il raggiungimento delle competenze necessarie dei lavoratori.

«Il nostro Paese e l’Europa devono lavorare insieme per sfruttare questi aiuti nel modo più efficace» conclude Naso.

Le risorse del “Just Transition Fund” dovrebbero aggiungersi ai fondi già messi a disposizione nel nostro Paese dal Pnrr.

