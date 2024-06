Il parcheggio in ricarica non si paga: e le ZTL? Dopo che una altro lettore, Saverio, ha dimostrato che la sosta non è dovuta, Antonio chiede delle ZTL. Vaielettrico risponde. Per i vostri quesiti scrivete a info@vaielettrico.it

Che cosa succede in elettrico con l’accesso ai centri storici, a pagamento e non?

“Dopo il successo del nostro amico che è riuscito a farsi togliere il pagamento della sosta per il parcheggio in cui aveva fatto accesso per ricaricare alla colonnina… Che cosa possiamo dire delle colonnine nelle ZTL, a pagamento e non? Saluti“. Antonio Bassi

Il parcheggio in ricarica e le ZTL: ogni Comune decide per sé, salvo…

Risposta. Per quel che riguarda l’accesso delle elettriche alle ZTL, tutto dipende dalla politica adottata dal municipio locale. Molti assicurano l’ingresso (gratuito) solo previa registrazione della targa in un apposito elenco comunale. Altri, invece, non danno neppure questa possibilità. A inizio anno abbiamo pubblicato un rescoconto su quel che succede in 12 grandi città, che fotografa proprio questa situazione. Lo stesso vale per la sosta, che in alcuni centri è gratuita per le EV, mentre altrove è a pagamento. E c’è chi limita i vantaggi ai residenti e chi invece li concede anche a chi arriva da fuori. Esempio: Torino offre ZTL libera alle elettriche anche per i non torinesi, ma il parcheggio si paga tutto. Non così Bologna, dove il risparmio annuale, viste le tariffe, può essere notevole. C’è chi invoca un trattamento omogeneo in tutta Italia, ma la materia è di competenza comunale. E nel Paese dei mille campanili ognuno fa a modo suo. Ma per quanto riguarda la ricarica nelle ZTL, oggetto della domanda, è stato chiarito da un altro lettore che dev’essere concessa gratuitamente per un periodo massimo di un’ora. Ma nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani è gratis per tutta la durata della ricarica.