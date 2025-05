Il paradosso fiscale italiano: chi inquina non paga

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Chi inquina non paga: è il paradosso della nostra politica fiscale sull’auto. Solo in Italia, Bulgaria e Slovacchia, infatti, la tassazione auto è scollegata dalle emissioni. Una tassazione, insomma, che ignora la lotta all’inquinamento e ai cambiamenti climatici, sostiene T&E nell’ultima versione del suo studio Good Tax Guide. L’organizzazione europea indipendente per la decarbonizzazione dei trasporti chiede perciò che Roma riformi la sua fiscalità sull’auto.

Lo studio T&E; un passettino sulle auto aziendali

L’unico passettino avanti l’Italia lo ha fatto sulle auto aziendali, con la riforma entrata in vigore da quest’anno che riduce le esenzioni per gran parte dei veicoli endotermici, mentre le aumenta per quelli ibridi plug-in e, soprattutto, per quelli elettrici. Tuttavia altre leve fiscali – come la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo del veicolo – sono ancora sostanzialmente “piatte”. Garantiscono, cioè, la medesima esenzione fiscale a mezzi altamente inquinanti come a quelli zero emissioni.

A titolo d’esempio, lo studio cita il caso di un SUV di segmento C elettrico: farà risparmiare – in un periodo di possesso di 4 anni – solamente 2.400 euro circa rispetto al suo equivalente a benzina. Il beneficio massimo può arrivare a 14.700 euro, un valore sensibilmente inferiore rispetto a Paesi come il Portogallo (30.300 euro) o la Slovenia (27.000 euro).

Eppure incidere con maggior decisione sulla decarbonizzazione delle flotte aziendali, come avviene soprattutto il Francia, porterebbe grandi benefici. Le auto aziendali costituiscono infatti il 60% delle nuove immatricolazioni nell’UE. I primi cinque mercati (Germania, Francia, Italia, Spagna e Polonia) rappresentano da soli il 42% di tutte le vendite di auto nuove nell’UE.

Chi inquina non paga: avanti a grandi SUV

Senza contare che nelle flotte aziendali, in Italia come nel resto d’Europa, si accentua la tendenza all’acquisto di vetture più grandi, pesanti, e potenti, i più dannosi per l’ambiente. Nel 2024, i SUV a benzina e diesel dei segmenti da D a G hanno rappresentato il 10,3% delle immatricolazioni, quasi il doppio della quota del mercato privato (5,5%). Quella dei segmenti ancora superiori (E a G) è stata quattro volte superiore a quella del segmento privato (2,5% contro 0,8%).

In Italia, in particolare, il segmento aziendale, che rappresenta oltre il 40% delle immatricolazioni e quasi il 60% delle emissioni del settore, immatricola tre volte più grandi SUV endotermici e ibridi rispetto ai privati.

E alle auto private va anche peggio

Venendo alla fiscalità sulle auto private, l’Italia scende ulteriormente in classifica. La tassazione complessiva sulle auto è poco superiore alla media europea, ma il differenziale tra auto sporche e auto pulite è tra i più risicati del Continente. E anche questo spiega una penetrazione dei veicoli elettrici tra le più basse nel mondo industrializzato. Secondo T&E, quindi, il potenziale della leva fiscale per accelerare la transizione in Italia è enorme, seppur ancora largamente sottoutilizzato.

Riforma fiscale sull’auto: i suggerimenti di T&E

T&E conclude lo studio con un appello al governo italiano perché proceda a una riforma della fiscalità sull’auto che penalizzi le auto in proporzione alle emissioni. Questi i principali suggerimenti:

-Rimodulare la “tassa di immatricolazione” in base alle emissioni di CO2 e al costo del veicolo, per garantire una fiscalità più sostenibile ed equa.

-Aggiornare la tassazione delle auto aziendali, adottando le emissioni di CO2 come parametro regolatorio, anche attraverso la tassazione dei benefit in kind, la detraibilità dell’IVA e la deducibilità del costo del veicolo.

–Eliminare esenzioni o riduzioni dal pagamento del bollo per veicoli storici inquinanti.

Esther Marchetti, Clean Transport Advocacy Manager di T&E Italia commenta: «La fiscalità è uno degli strumenti più incisivi per orientare le scelte dei consumatori e delle imprese. Prova ne è la recente riforma sulle auto aziendali in uso ai dipendenti, che ha già contribuito ad aumentare la quota di auto elettriche nel mercato aziendale nel primo trimestre del 2025». Tra gli ulteriori miglioramenti cita anche la «graduale eliminazione dello sconto fiscale ancora previsto per le auto endotermiche».

