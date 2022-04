Il paradiso dell’auto elettrica? E’ la Costiera Amalfitana

E’ in Italia, ed è al Sud, il percorso turistico più spettacolare e attrezzato al mondo per viaggiatori elettrici: la Costiera Amalfitana. Non è un giudizio di parte. Viene infatti da lontano, dall’Australia precisamente, dove ha sede il sito Compare the Market.

Soppesando una mezza dozzina di parametri (tra cui chilometraggio, densità di attrazioni, dotazione di servizi di ricarica, citazioni su Instragram) il comparatore ha concluso che i 64 chilometri della costiera battono la costiera californiana del Big Sur, negli Stati Uniti, e Transfagarasan in Romania, rispettivamente secondo e terzo roadtrip più gettonato.

Qui l’elenco dei 12 percorsi selezionati. Il numero di ricariche è calcolato in base all’autonomia media (374 miglia) di Tesla Model 3, il veicolo elettrico più diffuso al mondo.

La Costiera Amalfitana è il viaggio su strada più EV-friendly perchè può essere completato anche senza soste per la ricarica. Ma, in caso di necessità, può contare su ben 99 punti di ricarica (non si specifica però se lenti, fast o superfast). Contro 78 di Big Sur, lungo più del doppio, e i 38 di Transfagarasan che misura ben 170 km. Con più di 3 milioni di post su Instagram, poi, il percorso italiano sbaraglia i concorrenti, lasciando la Ruote 66 che attraversa gli Stati Uniti a oltre un milione di citazioni di distanza.

A fondo classifica troviamo Ruta 40 in Argentina, considerato il viaggio su strada meno adatto ai veicoli elettrici con quasi 10 cariche necessarie per completare il percorso e soltanto 51 punti di ricarica su quasi 5 mila km di percorso. Ma non ne esce bene nemmemo l’iconica “autostrada del diavolo”, la Route 66. Attraversa il cuore dell’America per oltre duemila miglia potendo contare soltando su 89 stazioni di ricarica.

Qui il dettaglio dell’originale studio.

