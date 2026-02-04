Il paradiso della ricarica? È in Friuli, a Martignacco

Il paradiso della ricarica? È in Friuli, nel grande parcheggio del centro commerciale SME di Martignacco, come ci ricorda Enrico, un lettore. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Il paradiso della ricarica nel centro commerciale: ogni parcheggio una colonnina

“Buongiorno, passando l’altro giorno alla SME di Martignacco (Udine) ho visto che le colonnine su quasi tutti i parcheggi sono state attivate e funzionano. Ho visto una macchina in carica. Per info bisogna scannerizzare il QR CODE della colonnina. Non so che potenza e che prezzo hanno, comunque è una cosa meravigliosa avere tutti i parcheggi con una colonnina. E non dover litigare con le termiche che occupano gli spazi riservati”. Saluti. Enrico Ambrosini

Un esempio da seguire: un rabbocco mentre fai tutt’altro

Risposta. Ci siamo occupati più volte di questa mega-installazione di colonnine in AC, anche con la VIDEO-INTERVISTA riprodotta qui sopra . È l’ideale per chi visita un centro commerciale e ne approfitta per un rabbocco in una ricarica lenta nel parcheggio. Peraltro sempre disponibile, perché qui si parlava di un migliaio di colonnine in tre megastore. Lo diciamo da sempre: la ricarica va fatta preferibilmente mentre si fa tutt’altro e questa ne è la dimostrazione pratica più efficace. Con un modello simile alle City Plug introdotte dal gruppo A2A. Il progetto della SME è stato realizzato in partnership con Eni Plenitude, che ha installato e gestisce l’infrastruttura, inserendo tutti i punti di ricarica nella App. Ma c’è interoperabilità con tutti le altre reti in roaming, Enel X compresa. Ogni colonnina ha un Qrcode che consente la rapida attivazione. Gli edifici dei negozi Sme sono peraltro dotati di tetti fotovoltaici per una potenza installata di 730 kW. Ma tutta l’energia verde prodotta viene assorbita dai consumi dell’area commerciale (illuminazione, refrigerazione). Il fotovoltaico è scollegato dalla infrastruttura di ricarica, alimentata soltanto dall’energia che proviene dalle cabine Enel.