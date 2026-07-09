Il palo è arrotondato: Zeekr 9X a guida autonoma non lo “vede” e si schianta







Ancora guai per la guida autonoma in Cina: una Zeekr 9X ha avuto un incidente perchè i sensori LIDAR non avrebbero riconosciuto un palo della luce a causa della sua forma arrotondata. Possibile? L’episodio, finito sulle televisioni locali, ha riacceso il confronto sulle prestazioni reali dei sistemi ADAS rispetto alle promesse dei costruttori (e al sistema Tesla, che utilizza solo telecamere intelligenti).

Il palo “confonde” il LIDAR

Secondo quanto riferito dal proprietario, la Zeekr 9X ha iniziato a spostarsi verso il margine della carreggiata durante la marcia con il sistema di assistenza alla guida inserito, fino a urtare un palo della luce. L’incidente non ha provocato feriti, ma ha causato danni significativi alla parte anteriore del SUV.

Interpellati sul caso, i responsabili dell’assistenza post-vendita di Zeekr hanno spiegato che la sezione cilindrica del palo potrebbe aver disperso gli impulsi laser emessi dal LiDAR, riducendo la capacità del sistema di riconoscere correttamente l’ostacolo.

Quanta differenza fra promesse e realtà

La Zeekr 9X è equipaggiata con cinque sensori LiDAR, che secondo il costruttore consentono una rilevazione a 360 gradi dell’ambiente circostante.

Presentando il modello, Zeekr ha dichiarato che il sistema è in grado di individuare oggetti con dimensioni superiori a 75 centimetri fino a una distanza di 300 metri, mostrando anche dimostrazioni in cui il SUV arrestava automaticamente la marcia davanti agli ostacoli.

Proprio su queste dichiarazioni si basa la contestazione del proprietario, che ritiene la comunicazione del costruttore potenzialmente fuorviante rispetto alle prestazioni riscontrate nella guida reale. L’automobilista ha anche sottolineato di aver scelto il modello proprio per le sue avanzate funzioni di assistenza alla guida, elemento centrale della comunicazione commerciale del marchio.

Altre segnalazioni

Il caso non sarebbe isolato. Sulla piattaforma cinese dedicata ai reclami dei consumatori automobilistici risultano già altre segnalazioni riguardanti la guida assistita della Zeekr 9X.

Tra queste figurano episodi nei quali il sistema NZP (Navigation Zeekr Pilot) non avrebbe rilevato correttamente altri veicoli durante i cambi di corsia, provocando situazioni di rischio. Altre segnalazioni riferiscono invece della mancata individuazione di un contenitore in plastica durante un test diagnostico e di un incidente con una bicicletta elettrica dopo la disattivazione di alcune funzioni di sicurezza in fase di accelerazione. Comportamento che il costruttore avrebbe definito “conforme” al funzionamento previsto del sistema.

Il caso non frena la Zeekr 9X

L’episodio arriva mentre Zeekr sta avviando la commercializzazione di nuove versioni della 9X in Cina e potrebbe quindi contribuire ad accelerare ulteriori aggiornamenti dei sistemi ADAS del modello.

Anche perchè l’auto, nonostante questi intoppi, risulta uno dei SUV di fascia alta più venduti nel Paese quest’anno.

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