Il nuovo Voyah Passion S si presenta con un loop a 360°







Debutto spettacolare in Cina per la nuova Voyah Passion S. Il SUV elettrico premium di casa Dongfeng si mostra al pubblico in un video in cui compie con successo un giro a 360° sulle pareti di un tunnel. Il test sarebbe stato effettuato con un modello di serie standard, senza modifiche o effetti speciali.

La vettura arriva sul mercato cinese forte di un’architettura a 800 V, ricarica 5C, fino a 740 km di autonomia (ciclo CLTC) e 475 kW di potenza.

Un loop a 360° per cominciare

Il video – girato in un tunnel chiuso di Wuhan – ha immediatamente acceso i riflettori sulla nuova auto, rivelandosi una gran bella mossa pubblicitaria in vista del suo lancio sul mercato. O forse un omaggio alle stesse evoluzioni fatte da Micheal Schumacker alla guida di una Mercedes-Benz SLS AMG in uno spot del 2010.

Completare il “giro della morte”, però, non è stata certo una passeggiata. La Passion S ha dovuto raggiungere in fretta una velocità di circa 130 km/h e affrontare la parete del tunnel con un angolo di sterzata di 16 gradi esatti. La forza centrifuga ha permesso di contrastare la gravità e mantenere l’auto aderente alla superficie durante l’intera rotazione.

Secondo Voyah, sarebbe bastati 3-5 km/h in meno per provocare la perdita di aderenza e la caduta rovinosa dell’auto dal soffitto del tunnel.

Prestazioni top

Il test, stando a quanto certificato da Voyah, sarebbe stato eseguito… senza trucchi. La protagonista è l’auto di serie destinata così com’è al grande pubblico. Vale a dire un SUV elettrico da oltre cinque metri di lunghezza che nella versione a trazione integrale con doppio motore arriva ad una potenza combinata di 475 kW (646 CV). Un’auto che con batterie da 81 o 98 kWh dichiara fino a 740 km di autonomia (CLTC).

Sfruttando un’architettura a 800 V e ricarica rapida 5C, Passion S è in grado di ricaricarsi ad altissima potenza, passando dal 20 all’80% in circa 10 minuti. Inoltre, l’architettura in carburo di silicio raggiunge un’efficienza complessiva di circa il 94%.

Dotazione tecnologica molto ricca

Oltre all’apparato prestazionale, l’auto è dotata anche di una forte integrazione tra sensoristica avanzata e software di bordo.

L’abitacolo punta su un’impostazione fortemente digitale, dove spiccano i due display centrali da 15,6 pollici. Passion S utilizza poi un LiDAR e cinque radar a onde millimetriche 4D. L’hardware supporta la piattaforma Huawei Qiankun ADS 5.0, con funzioni di navigazione assistita in città e autostrada.

Tra gli equipaggiamenti figurano anche un impianto audio con 27 altoparlanti e un piccolo frigorifero intelligente da 6,6 litri.

Prezzi cinesi e incognita europea

In Cina la Voyah Passion S è stata appena lanciata in tre allestimenti, con prezzi compresi tra 229.900 e 279.900 yuan (30-36mila euro). Non ci sono però al momento indicazioni sufficienti per parlare di un suo arrivo in Europa.