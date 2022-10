Il nuovo Kangoo con 285 km di autonomia

Il Nuovo Kangoo arriva a inizio 2023, con batteria da 45 kWh e 285 km di autonomia: chiaramente un mezzo per lavoro con viaggetti in città e dintorni.

Il Nuovo Kangoo con motore da 90 kW

Il veicolo da lavoro Renault viene presentato in questi giorni al Salone dell’Auto di Parigi. La Casa, curiosamente, precisa che la batteria è “composta da 8 moduli indipendenti e facilmente riparabili“. Sulle celle c’è comunque la solita garanzia di 8 anni o 160.000 km. Durante questa copertura, le celle vengono sostituite gratuitamente, se la capacità della batteria scende sotto al 70% del valore nominale (SoH). Il nuovo Kangoo E-Tech Electric ha un motore da 90 kW con 245 Nm di coppia. Guidando in modalità Eco si riducono potenza (56 kW) e velocità massima (ai 110), ottimizzando l’autonomia. Si può scegliere tra 3 modalità di frenata rigenerativa:

Sailing : modalità rigenerativa limitata, adatta su autostrada e strade veloci.

: modalità rigenerativa limitata, adatta su autostrada e strade veloci. Drive : modalità rigenerativa per default, per una maggiore versatilità d’uso.

: modalità rigenerativa per default, per una maggiore versatilità d’uso. Brake: modalità rigenerativa massima, da usare in montagna o con traffico intenso.

Le opzioni di ricarica AC e DC

Per ricaricare la batteria, il Nuovo Kangoo propone la scelta tra 2 tipi di caricabatterie: da 11 kW AC trifase o rapido da 22 kW. Quest’ultimo consente di passare dal 5 all’80% in due ore e mezza. Naturalmente c’è anche la possibilità di rifornire in corrente continua DC 80 kW, consentendo di recuperare 170 km di autonomia in circa 30 minuti. Il Kangoo Electric offre qualcosa in più rispetto alla versione termica. La frenata idraulica è integrata da un sistema ARBS (Adaptative Regenerative Brake System), che massimizza il recupero energetico. Per garantire la miglior autonomia in tutte le stagioni, dispone di un climatizzatore automatico bizona con pompa di calore. Questo sistema permette di riscaldare in inverno e rinfrescare in estate, funzionando col principio della climatizzazione reversibile. La pompa di calore ha un rendimento ottimale con temperatura compresa tra -15 e +15°C, preservando l’autonomia (Renault indica “fino a 30 km di autonomia WLTP in più“).