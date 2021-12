Il Nuovo Fiat Scudo arriva anche elettrico: ecco com’è

Il Nuovo Fiat Scudo arriva anche elettrico. Dopo il Ducato (qui la prova), è il secondo veicolo commerciale di Fiat Professional disponibile a emissioni zero.

Il Nuovo Fiat Scudo: autonomia fino a 330 km

Il sistema di trazione elettrica è lo stesso degli altri veicoli commerciali Peugeot-Citroen del gruppo Stellantis. Motore con potenza massima di 100 kW, batteria da 50 o 75 kWh a seconda del lavoro. La batteria più piccola è per chi fa consegne di corto raggio. Con la batteria più capace (non ordinabile con il passo corto della versione L1) si arriva a 330 km di autonomia. La potenza di ricarica in corrente continua DC arriva a 100 kW: per riportare all’80% servono 30 minuti con la batteria piccola e 45 minuti con la batteria da 75 kWh. Per la ricarica più lenta, in AC, viene fornito un cavo da 7 kW, ma è possibile ordinare un caricabatterie da 11 kW. Oltre al furgone, è disponibile la versione passeggeri, fino a 9 posti. In opzione è disponibile il Multicab o il telaio puro per allestimenti speciali.

Tre versioni in lunghezza, da 461 a 531 cm.

Veniamo alle misure: la versione corta L1 è lunga 461 cm, la L2 496 cm e la L3 531 cm. L’altezza di tutte le versioni, 190 cm, è studiata per far sì che lo Scudo abbia facile accesso a cantine e garage sotterranei. Il carico utile è fino a una tonnellata, così come la capacità di traino. Il volume di carico è lo stesso della versione diesel: a seconda del tipo di cassone, parliamo di 4,6, 5,3 o 6,1 metri cubi. Per agevolare l’uso-ufficio, lo Scudo è predisposto per il sistema Moduwork: a richiesta il sedile-passeggero si converte in una postazione di lavoro per due persone. Oppure uno sportello nella parete divisoria allarga il vano di carico, permettendo alla versione L3 di stivare oggetti fino a 4 metri. Per ora si conoscono i prezzi per la Germania, che partono da 45.101 euro. Altri dettagli cliccando qui.