Il nuovo e-SUV Xiaomi SkyNomad: l’abitacolo cambia funzione con l’AI







Xiaomi amplia la propria gamma di veicoli elettrici con la nuova famiglia SkyNomad, una serie di SUV progettata per trasformare l’abitacolo in uno spazio multifunzione grazie all’intelligenza artificiale e all’ecosistema di dispositivi del marchio. L’azienda cinese punta ora su un concetto che mette al centro il comfort degli occupanti più che la sola esperienza di guida. Il debutto è previsto inizialmente in Cina, mentre non sono stati comunicati dettagli su un possibile arrivo nel mercato europeo.

Un SUV pensato come uno spazio abitativo

Con SkyNomad, Xiaomi introduce una nuova filosofia progettuale. Se le serie SU7 e YU7 sono state sviluppate con particolare attenzione al guidatore, il nuovo modello nasce con l’obiettivo di adattarsi alle diverse esigenze di chi vive l’auto durante la giornata.

Secondo l’azienda, sempre più automobilisti utilizzano il veicolo non solo per gli spostamenti quotidiani, ma anche come luogo di lavoro, relax o supporto alle attività familiari. Da qui l’idea di progettare un abitacolo riconfigurabile, capace di cambiare funzione in base al contesto.

La piattaforma Kunlun rende l’interno modulare

Alla base del progetto c’è la nuova architettura Kunlun, sviluppata da Xiaomi a partire dal 2023. La piattaforma consente di realizzare un pianale completamente piatto e un sistema di sedili scorrevoli su binari, permettendo di modificare rapidamente la configurazione interna.

In modalità di guida il SUV offre spazio per passeggeri, bagagli e animali domestici. Da fermo, invece, l’abitacolo può trasformarsi in un piccolo ufficio, in un salotto oppure in un ambiente dedicato al tempo libero o al campeggio.

Secondo Xiaomi, questa flessibilità è resa possibile dall’integrazione tra intelligenza artificiale, ecosistema di dispositivi connessi e capacità produttive sviluppate dall’azienda negli ultimi anni.

Al momento il lancio è previsto esclusivamente nella Cina continentale. Non sono state diffuse informazioni su una futura commercializzazione in Europa, dove il marchio dovrebbe comunque affrontare sia gli iter di omologazione sia un mercato dei SUV elettrici già molto competitivo.