Il nuovo capo VW e i carburanti sintetici, primo inciampo

Il nuovo capo VW, Oliver Blume, ha tramato con alcuni membri del governo tedesco per inserire i carburanti sintetici tra le soluzioni a emissioni zero? Appena nominato al posto di Oliver Diess, il top manager tedesco è al centro di una serie di rivelazioni piuttosto imbarazzanti da parte del canale tv ZDF.

Le rivelazioni sono stata fatte durante un programma satirico, Die Anstalt, che però spesso scoperchia segreti della politica e dell’industria. In particolare Blume, durante una riunione di lavoro tenuta il 29 giugno, avrebbe dichiarato: “Abbiamo avuto un ruolo molto importante nel fatto che i combustibili elettronici sono stati inclusi nell’accordo di coalizione del nuovo governo. Eravamo un motore principale lì, con contatti molto stretti con i partiti della coalizione. Christian Lindner (ministro delle finanze) mi ha tenuto aggiornato quasi ogni ora negli ultimi giorni”. Blume è dal 2015 il numero della Porsche, carica che manterrà ad interim anche dopo che, da settembre, avrà assunto la guida del Gruppo Volkswagen. Ed è da sempre un sostenitore dei carburanti sintetici, o elettronici. Una scelta che sarebbe tra i motivi della sua ascesa al posto di Diess, convinto invece che l’elettrico sia l’unica soluzione.

Una vicenda imbarazzante dopo la cacciata di Herbert Diess

La vicenda è piuttosto imbarazzante. Facendo emergere la figura di un top manager che, mentre il suo diretto superiore prendeva posizione in un senso, lavorava sotto traccia per una soluzione diversa. La rete televisiva ZDF, per bocca di una portavoce, conferma che le parole attribuite a Blume sono autentiche: “La dichiarazione di Oliver Blume citata nel programma proviene dalla riunione dei lavori della Porsche del 29 giugno 2022. La redazione ha prove che confermano questa affermazione“. Lo staff del ministro ha ribattuto che “la posizione di Lindner sui combustibili elettronici è nota da anni. Non c’è stato alcun contatto precedente con il signor Blume e nessun’altra influenza“. La stessa posizione è stata assunta dalla Porsche, ma la vicenda resta piuttosto imbarazzante. Tanto più dopo i commenti della stampa tedesca sulla destituzione improvvisa di Diess e sulla volontà degli azionisti VW di frenare la transizione all’elettrico.