Il numero due di ABB: ecco 23 Tesla in fila al Supercharger

Ventitrè Tesla in fila al supercharger e otto in ricarica durante l’esodo natalizio farebbero già notizia; ma il bello è che l’ingorgo è stato filmato e postato su Linkedin dal vice presidente della multinazionale ABB Dylan Sumbler. Con pepatissimo commento.

ABB è uno dei principali produttori al mondo di colonnine di ricarica, sia ad alta potenza, sia wallbox domestiche. E forse il post di Sumbler non è del tutto disinteressato.

E’ successo nel Regno Unito, nel Supercharger autostradale Tebay Services, in Cumbria, contea situata nel Lake District dell’Inghilerra del nord. Il signor Sumbler possiede un veicolo elettrico per i viaggi a breve raggio, ma anche una Land Rover Discovery per quelli più lunghi. Proprio con quest’ultima stava tornando da una vacanza con la famiglia in Scozia quando si è fermato alla stazione di servizio per fare rifornimento. Qui è rimasto sbalordito vedendo la coda di Tesla al supercharger e l’esasperazione dei conducenti, fermi ad aspettare per oltre un’ora. Ha perciò deciso di filmarla. E commentando il suo video si è chiesto se dopo questa brutta esperienza non fosse il caso di cambiare i suoi piani che prevedevano l’acquisto di una Tesla Model Y.

Senza investimenti significativi per potenziare le stazioni di ricarica, dice Sumbler, la situazione non potrà che peggiorare.

«Sono stato un guidatore di veicoli elettrici negli ultimi quattro anni e lo adoro _ ha scritto Sumbler_. Sono perfetti per i viaggi locali, le piccole commissioni e lo shopping. Ma, aggiunge, «sono così grato di avere la nostra fidata Land Rover Discovery 4, che ha rifornito con un breve pit stop».

Sumbler dice poi di aver sempre invidiato i conducenti di Tesla per l’incredibile autonomia e per la possibilità di ricaricare nelle stazioni di ricarica riservate. Ma ora, dovendo sostituire la sua auto in maggio, forse rinuncerà a comprare una Tesla Model Y.

Conclude poi con una provocazione al miliardario americano: «Ehi, Elon, forse hai deciso di regalare la ricarica per Natale?»

-Iscriviti alla nostra newsletter e al nostro canale YouTube–