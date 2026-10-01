L’ex direttore Greenpeace: “Il nucleare in Italia? Un falso ideologico”













Il ritorno del nucleare in Italia, secondo Giuseppe Onufrio «si basa su un falso ideologico» e rischia di distogliere attenzione e risorse dalle tecnologie già disponibili per la transizione energetica. L’ex direttore di Greenpeace Italia contesta soprattutto la sostenibilità economica del nuovo nucleare e degli Small Modular Reactor (SMR). E indica in rinnovabili, accumuli e reti le tecnologie su cui concentrare gli investimenti. «Il nuovo nucleare non farà ridurre le bollette», sostiene nell’intervista a Fuoco Amico, come dimostrano costi e tempi dei più recenti progetti europei e americani.

Il nodo dei costi del nuovo nucleare

Onufrio parte dal disegno di legge con cui il governo punta a riaprire la strada al nucleare in Italia, in attesa dei successivi decreti attuativi. La sua critica riguarda innanzitutto l’argomento economico: secondo l’ex direttore di Greenpeace, non ci sono elementi per sostenere che il nuovo nucleare possa tradursi in elettricità meno costosa.

A suo giudizio, i progetti più recenti realizzati in Francia e negli Stati Uniti mostrano invece difficoltà importanti sul fronte di costi e tempi di costruzione. Cita in particolare l’EPR di Flamanville, il reattore francese entrato in funzione dopo oltre 17 anni di lavori e con un costo stimato dalla Corte dei Conti francese molto superiore a quello inizialmente previsto.

«Il nucleare che esiste, cioè quello dei francesi e degli americani di nuova generazione, è un fallimento economico», afferma Onufrio citando le conclusioni del rapporto LCOE+ 2026 di Lazard.

SMR, una tecnologia che ancora non esiste

Un altro punto centrale dell’intervista riguarda i piccoli reattori modulari, gli SMR, indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima come una possibile componente del futuro mix energetico italiano.

Onufrio sottolinea però che non esiste ancora una filiera occidentale consolidata di SMR commercialmente competitivi (leggi). A suo giudizio, ridurre le dimensioni dei reattori non significa automaticamente ridurne il costo: al contrario, vengono meno alcune economie di scala che hanno guidato l’evoluzione dell’industria nucleare.

Onufrio richiama anche l’esperienza italiana del progetto IRIS, sviluppato negli anni Novanta e poi abbandonato, sostenendo che i problemi economici alla base di quella scelta non siano stati risolti dalle tecnologie più recenti.

Onufrio, con il direttore scientifico di Kyoto Club Gianni Silvestrini, ha pubblicato in primavera per Edizioni Ambiente il saggio “L’illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili” (foto qui a fianco)

Rifiuti e deposito nazionale: questione ancora aperta

Per Onufrio, il ritorno al nucleare pone inoltre una questione preliminare: la gestione dei rifiuti radioattivi. L’Italia non dispone ancora del deposito nazionale per i rifiuti a bassa e media attività e non ha completato lo smantellamento delle vecchie centrali.

Da qui la sua obiezione sulla prospettiva di costruire nuovi reattori prima di aver risolto le questioni lasciate in eredità dal nucleare del passato.

Il problema, osserva, non riguarda soltanto la costruzione delle nuove centrali, ma l’intero ciclo di vita della tecnologia, compresa la gestione dei materiali e degli impianti una volta terminato il loro esercizio.

Rinnovabili e accumuli al posto del carico di base

La parte dell’intervista più vicina ai temi di Vaielettrico riguarda il rapporto tra nucleare e rinnovabili. Secondo Onufrio, la tradizionale idea del nucleare come fonte di “carico di base” perde rilevanza in un sistema elettrico caratterizzato da quote crescenti di solare ed eolico e da una diffusione sempre maggiore degli accumuli.

Batterie, accumuli termici, idrogeno e altre forme di stoccaggio possono contribuire a gestire la variabilità delle fonti rinnovabili. Onufrio cita, per esempio, le batterie al sodio, che potrebbero trovare applicazioni interessanti nello storage stazionario, dove il peso e l’ingombro hanno un’importanza diversa rispetto alle automobili.

Secondo la sua impostazione, il punto non è trovare una singola tecnologia capace di sostituire tutte le altre, ma costruire un sistema energetico flessibile, nel quale produzione rinnovabile, accumuli e reti lavorino insieme.

Il rischio di rallentare la transizione energetica

Nell’ultima parte dell’intervista Onufrio sposta l’attenzione sulla quantità di rinnovabili che, a suo dire, sarebbero già disponibili ma frenate da iter autorizzativi e vincoli burocratici.

La sua tesi è che il confronto sul nucleare rischi di diventare una distrazione rispetto agli investimenti immediatamente realizzabili in eolico, fotovoltaico, accumuli e reti elettriche.

«Abbiamo delle alternative a basso costo, a basso rischio, che danno molti posti di lavoro e che non lasciano scorie per i prossimi 100.000 anni», sostiene.

Una posizione che collega direttamente il dibattito sull’atomo a quello sulla mobilità elettrica: secondo Onufrio, anche nel settore automotive l’Italia dovrebbe accelerare su batterie, auto elettriche e tecnologie della nuova energia invece di rallentare la transizione.

Se questo da noi non avviene, conclude, è per le resistenze dei “signori del fossile“. Che sponsorizzando improbabili alternative sostenibili prolungano la nostra dipendenza dal gas naturale per la generazione elettrica, e dal petrolio per la mobilità.

La domanda di fondo che emerge dall’intervista è quindi soprattutto industriale: quali tecnologie possono essere sviluppate oggi, con tempi e costi compatibili con gli obiettivi energetici italiani? Per Onufrio, la risposta passa prima di tutto da rinnovabili, accumuli e reti, mentre il nucleare rappresenterebbe una scelta lunga, costosa e ancora priva di una filiera industriale consolidata.