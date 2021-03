Il Nimbus, per chi è stufo delle solite auto…

Il Nimbus, per chi è stufo delle solite auto. Arriva l’anno prossimo, è progettato e costruito da un’azienda americana con base anche in Cina. Con tre ruote…

Il Nimbus: “Sensazioni da moto, sicurezza da auto”

Il concetto non è nuovo: creare un veicolo che dia le sensazioni di guida e l’agilità di una moto. Ma che, al tempo stesso, dia una sicurezza vicina a quella delle auto, per di più viaggiando al coperto. Ed ecco quindi questo veicolo monoposto largo appena 81 cm. e lungo meno della Smart, 230 cm. Ma in grado comunque di fare delle “pieghe” che gli amanti delle due ruote apprezzeranno assai.

Questo grazie a Nimbus Balance, una tecnologia proprietaria “che consente al nostro veicolo stretto di mantenere la sua stabilità“. Il Nimbus, spiegano i progettisti, “si guida con il volante proprio come un’auto, ma mantiene l’equilibrio inclinandosi nelle curve. Il sistema riporta naturalmente il veicolo in posizione verticale ed è aiutato da sensori e attuatori. C’è sempre una connessione meccanica diretta tra il volante e l’azione dello sterzo del veicolo, quindi è a prova di guasto come il sistema di sterzo di un’auto“.

Velocità max di 80 km/h autonomia di 126 km

E la sicurezza? I creatori del Nimbus assicurano che “il veicolo ha le caratteristiche di sicurezza di un’auto. Con una struttura in acciaio e alluminio ad alta resistenza, tre airbag e sensori intelligenti per aiutare a evitare incidenti. Il sistema Nimbus Balance rende il nostro veicolo facile da guidare come un’auto“.

Veniamo a prestazioni e autonomia: la velocità massima è tutt’altro che disprezzabile, 80 km/h, mentre il range dichiarato è di 126 km con la batteria più piccola (8,1 kWh) e di 191 km con la batteria da 12,4 kWh. Si rifornisce con la spina di casa e il caricatore fornito da Nimbus, ma in optional c’è un cavo da 7kW con il quale si impiegano di due ore. Infine il prezzo: negli States si parte da 6.240 dollari, circa 5.240 euro, prezzo decisamente più da moto che da macchina. Il listino europeo non è ancora stato pubblicato, ma sarà sicuramente più caro: qui da noi il Nimbus dovrebbe essere disponibile nell’autunno del 2022. Con necessità di avere almeno 16 anni e la patente per guidarlo.