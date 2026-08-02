Il nemico dell’auto elettrica non è il diesel ma la paura di sbagliare prodotto







Non è il prezzo, non è nemmeno l’autonomia: secondo Giorgio Brizzo, CEO di Yoyomove, il principale nemico dell’auto elettrica è la paura di sbagliare prodotto. Scegliere cioè un veicolo destinato a diventare rapidamente obsoleto. È questo il messaggio più forte emerso dall’Osservatorio Mobilità realizzato dal broker di noleggio a lungo termine su un campione di oltre 5.000 clienti realmente interessati all’acquisto o al noleggio di un’auto. Una fotografia che racconta dubbi, ma anche opportunità ancora poco valorizzate.

La vera sfida è vincere la paura dell’obsolescenza

«Il vero nemico dell’auto elettrica non è il diesel, ma la paura di sbagliare l’acquisto». Così Brizzo riassume per Fuoco Amico il risultato principale dell’indagine.

Il timore più diffuso , insomma, è che la tecnologia evolva troppo rapidamente, rendendo l’auto acquistata oggi superata nel giro di pochi anni. Una preoccupazione comprensibile in un mercato che, solo quattro anni fa, considerava eccezionali autonomie di 300 chilometri e oggi guarda già a modelli capaci di percorrerne il doppio.

Il rischio di obsolescenza, secondo Brizzo, è anche all’origine del maggiore costo del noleggio delle auto elettriche. Le società di noleggio, infatti , adottano un approccio prudenziale perché non sanno come evolverà il mercato dell’usato elettrico, e quale sarà il valore residuo dell’usato. E’ soprattutto una caratteristica dei Paesi come l’Italia dove la penetrazione è ancora limitata. Se la quota di mercato delle elettriche fosse più elevata, il remarketing sarebbe più semplice e anche i canoni potrebbero ridursi.

Il salvagente è il noleggio, ma deve costare meno

Il noleggio resta comunque la formula più adatta per l’elettrico, perché elimina per il cliente il rischio della svalutazione, trasferendolo all’operatore.

L’esperienza di mercato mostra però una soglia molto chiara: quando il canone dell’elettrica supera di oltre il 20% quello della corrispondente versione termica, l’interesse dei clienti cala drasticamente. Fino a un differenziale del 20%, il maggiore costo viene percepito come compensato dal risparmio su carburante e gestione; oltre questa soglia, soprattutto nei segmenti superiori, la conversione diventa molto più difficile.

‘Secondo Yoyomove, la comunicazione sull’elettrico dovrebbe quindi concentrarsi meno sulla tecnologia e più sulla rassicurazione degli automobilisti.

Parlare di costo d’uso, non solo di prezzo

Un altro punto emerso dall’Osservatorio riguarda il modo in cui viene raccontata la mobilità elettrica. Per Brizzo è arrivato il momento di spostare l’attenzione dal prezzo di listino al costo totale di possesso (TCO).

«Nessuno ha mai parlato del reale costo di guida di un’auto elettrica e dell’esperienza di guida di un’auto elettrica», osserva.

Per molti automobilisti italiani, soprattutto quelli che dispongono di un garage e possono ricaricare a casa, il risparmio rispetto a un’auto termica può essere molto significativo. Chi percorre molti chilometri ogni giorno, tornando però sempre a casa la sera, potrebbe essere tra i profili che più beneficiano della transizione. Con le autonomie attuali questo è quasi sempre possilile.

Chi ha un box parte avvantaggiato

L’indagine evidenzia anche un aspetto spesso trascurato nel dibattito italiano: la maggiore predisposizione all’elettrico nelle aree extraurbane rispetto ai grandi centri. Il motivo è semplice: nei piccoli comuni è molto più frequente avere un box o un posto auto privato dove installare una ricarica domestica. Per Brizzo, questa è una platea su cui il settore potrebbe concentrarsi maggiormente, anziché inseguire una comunicazione generalista.

Colonnine: più che aumentarle, bisogna renderle semplici

Tra le criticità resta quella dell’esperienza di ricarica pubblica. Non tanto per il numero delle infrastrutture, quanto per la loro facilità d’uso.

La proposta del CEO di Yoyomove è pragmatica: «Perché tutte queste app? Non prendiamo una bella carta di credito… pago la ricarica senza dover fare 10.000 iscrizioni?».

Un sistema più intuitivo, secondo Brizzo, contribuirebbe ad abbattere una delle barriere psicologiche che ancora frenano molti automobilisti, soprattutto quelli meno abituati alla tecnologia.

Incentivi sì, ma senza distorcere il mercato

L’Osservatorio affronta anche il tema degli incentivi pubblici. Se da un lato hanno contribuito alla crescita delle immatricolazioni elettriche, dall’altro è necessario evitare effetti indesiderati sul valore dell’usato. Più che puntare esclusivamente ai bonus sull’acquisto, Brizzo suggerisce di intervenire sul costo dell’energia e di favorire strumenti che rendano più conveniente l’utilizzo quotidiano dell’auto elettrica.

Durissimo il giudizio di Brizzo anche sulla recente proposta italiana di leasing sociale, troppo limitata poichè prevede solo 3.000 vetture. In un mercato da oltre 1,3 milioni di immatricolazioni l’anno, una misura di queste dimensioni rischia di avere un impatto trascurabile e, anzi, di bloccare temporaneamente il mercato, inducendo molti consumatori ad attendere l’apertura dei nuovi bandi. A suo giudizio un programma di questo tipo avrebbe senso solo con volumi molto più consistenti, nell’ordine di 50.000-100.000 veicoli, così da incidere realmente sulla diffusione della mobilità elettrica.

Il leasing sociale all’Italiana? Bocciato

Un’altra critica riguarda l’estensione degli incentivi anche ai modelli termici mentre la misura dovrebbe essere riservata esclusivamente alle auto elettriche, in coerenza con gli obiettivi europei al 2035 e con un’offerta ormai ampia di citycar elettriche, anche prodotte in Europa.

In definitiva, il messaggio dell’Osservatorio è chiaro: la diffusione della mobilità elettrica passerà certamente dall’evoluzione tecnologica, ma soprattutto dalla capacità di ridurre l’incertezza degli automobilisti.

Il secondo Osservatorio Mobilità Yoyomove evidenzia però che l’interesse degli italiani per la transizione esiste. Il 29% valuta oggi un’auto elettrica e il 42% si dichiara aperto alla tecnologia, anche se solo il 30% si sente pronto al passaggio. Per la prossima auto prevale ancora la scelta dell’ibrido (35%) rispetto al full electric (9%), perchè più rassicurante (77%). Uno dei dati più sorprendenti riguarda il territorio: nei piccoli comuni la propensione all’elettrico raggiunge il 62%, contro il 42% delle grandi città.

Anche alcuni luoghi comuni vengono smentiti: l’81% dei guidatori di SUV punta a una motorizzazione elettrificata. Tra chi percorre oltre 30.000 km l’anno, il 35% sceglierebbe un’auto elettrica, contro il 19% di chi usa poco l’auto. Questo dimostra che l’autonomia è più una barriera psicologica che un limite reale. La conoscenza della tecnologia influisce sulla disponibilità all’acquisto: chi si sente informato è molto più propenso a scegliere l’elettrico.

E contro dubbi e incertezze legate legate all’acquisto e alla futura svalutazione del veicolo le formule “tutto compreso” del noleggio a lungo termine, con costi prevedibili, possono rendere il passaggio all’elettrico più semplice e sicuro.