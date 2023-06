Il motore della Porsche Macan sulla barca Frauscher

Una barca elettrica sportiva a firma Porsche e Frauscher. Il cantiere austriaco la doterà della tecnologia di propulsione della futura Porsche Macan elettrica. Sarà un’imbarcazione di 8,67 metri di lunghezza, basata sulla piattaforma del Frauscher 858 Fantom Air. La consegna delle prime 25 unità nel 2024.

Dall’ auto alla barca nasce Frauscher x Porsche 850 Fantom Air

Frauscher e Porsche stanno lavorando allo sviluppo dello yacht Frauscher x Porsche 850 Fantom Air. Naturalmente sarà sotto il segno dell sport. Basta leggere le caratteristiche su cui puntano, con riferimento alla “Porsche Taycan: accelerazione impressionante, abbondante potenza di traino, prestazioni superiori e design ispiratore“.

Vediamo più nel dettaglio il progetto: il sistema di propulsione è Porsche, con la tecnologia della Macan elettrica“. Dalla strada all’acqua. Per quanto riguarda lo scafo: “Il Frauscher x Porsche 850 Fantom Air si basa sulla piattaforma del daycruiser Frauscher 858 Fantom Air, il cui scafo rimane sostanzialmente invariato“.

A ogni brand il suo campo. Porsche ha ottimizzato e sviluppato ulteriormente la propulsione progettata per i veicoli stradali, adattandola all’uso sull’acqua. Come si legge in un comunicato: “Ciò consentirà di sfruttare l’innovativa tecnologia di propulsione automobilistica Premium Platform Electric (PPE), su cui si baserà la futura Macan, primo modello Porsche completamente elettrico“.

Una batteria da 100 kWh

La batteria agli ioni di litio avrà una capacità totale di circa 100 kWh e un motore elettrico sincrono (PSM) di ultima generazione. Tecnologia a 800 volt e la barca si potrà ricaricare nelle stazioni HPC a corrente continua. È possibile anche la ricarica a corrente alternata.

La barca potrà ospitare fino a nove passeggeri. La plancetta di poppa conduce a una spaziosa area lounge con due prendisole. A prua una seconda area relax. Previsti anche due tendalini per l’ombra, un frigorifero, un salpancora elettrico con un’ancora in acciaio inossidabile e un sistema audio premium. I primi esemplari in consegna sono previsti a partire dal 2024.

il nuovo Frauscher x Porsche “è perfetto come daycruiser per gite rilassanti o anche come tender per un super yacht”, parole di Stefan Frauscher.

Motori da strada buoni anche per l’acqua

“Con la Macan elettrica vogliamo offrire il modello più sportivo del suo segmento. Questo è il nostro obiettivo di sviluppo dichiarato e abbiamo portato questa stessa ambizione a bordo del nuovo modello“. Parole di Jörg Kerner, vicepresidente della linea di prodotti Macan. “Il fatto che i potenti motori elettrici di ultima generazione e la gestione all’avanguardia delle batterie e della carica funzionino così bene anche sull’acqua, testimonia l’eccellenza della nostra Premium Platform Electric modulare”.

Un cantiere sul lago ma con produzione industriale

Conviene guardare anche in Austria per lo sviluppo della nautica elettrica. Non solo per la regolamentazione ecologica nei corsi d’acqua interni, forte propulsore di sviluppo per la filiera, ma anche per l’approccio industriale all’elettrificazione delle imbarcazioni.

Il cantiere Frauscher, lo abbiamo visitato durante il lancio del catamarano TimeSquare 20 (leggi), si ispira al design italiano, anche nei nomi delle barche. Una storia antica come ricorda Stefan Frauscher, CEO e responsabile Marketing and Sales per Frauscher. “Fondato da mio nonno nel 1927, il cantiere Frauscher costruisce barche elettriche dal 1955. La collaborazione con Porsche ci offre l’opportunità di consolidare il nostro ruolo di leader in questo settore”.

Questo progetto parla anche italiano, grazie al coinvolgimento del Cantiere Nautico Feltrinelli | Frauscher Italia che parteciperà fornendo supporto tecnico e logistico.

“Siamo sinonimo di lusso all’avanguardia, ad alte prestazioni e sostenibile, e stiamo ridefinendo questo concetto. Il Frauscher x Porsche 850 Fantom Air, come le nostre auto sportive, offre prestazioni eccezionali ed esperienze di lusso” dice infine Lutz Meschke, vicepresidente e membro del consiglio direttivo Finance and IT di Porsche AG.

