Il mondo ha già scommesso sull’energia pulita e nel 2023 la crescita di capacità da fonti rinnovabili ha toccato la cifra record di 473 GW (+13,9%). Ha coperto l’86% del totale di nuova capacità. La Cina da sola ha totalizzato oltre 297 GW, con un aumento complessivo del 63%.

Rinnovabili record nel 2023. Più della metà solo in Cina

Il rapporto Renewable Capacity Statistics 2024 pubblicato dall’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), mostra che nel 2023 la capacità totale installata di energia pulita ha raggiunto 3.870 gigawatt (GW) a livello globale. Seppur distribuita in in modo disomogeneo con oltre il 69% concentrato in Asia .

Questo dato riflette un evidente divario con le altre regioni. In particolare con la stragrande maggioranza dei Paesi in via di sviluppo, nonostante le loro enormi esigenze di energia.

Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA ha commentato: «Questa straordinaria impennata nella capacità di generazione da fonti rinnovabili dimostra che le energie rinnovabili sono l’unica tecnologia disponibile per accelerare la transizione energetica in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi». «Tuttavia -ha aggiunto-, i dati sono anche un segno inequivocabile che i progressi sono ancora troppo lenti».

Secondo lo Scenario del World Energy Transitions Outlook di IRENA, infatti, bisognerebbe aggiungere 7,2 TW (7.200 GW) di energia rinnovabile entro il 2030 per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi.

Domina il fotovoltaico col 73%

Per la Cina, la crescente competitività dell’energia solare ed eolica rispetto alla produzione di energia da carbone e gas è diventata il motore principale dello sviluppo di rinnovabili. Nella UE è invece l’accresciuta preoccupazione per la sicurezza energetica.

L’energia solare continua a dominare l’espansione della capacità di generazione da fonti rinnovabili. L’anno scorso ha rappresentato il 73% della crescita di rinnovabili, raggiungendo i 1.419 GW. Segue l’energia eolica con una quota del 24%.

IRENA è la principale agenzia intergovernativa per la transizione energetica. Comprende 168 Paesi e l’UE, con altri 15 Paesi in via di adesione. Fornisce conoscenze, assistenza tecnica e sviluppo di capacità, facilitazione di progetti e investimenti.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –