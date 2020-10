Il mondo BEV è di Tesla: 18% di quota di mercato

Il mondo BEV (Battery Electric Vehicle) è di Tesla: con il 18% di quota di mercato, l’azienda californiana è di gran lunga leader nelle vendite.

Il mondo BEV aspetta l’offensiva Volkswagen

La top 20 aggiornata a settembre è stata compilata da un sito specializzato, ev-sales Blogspt.com. Con la conferma che a livello globale siamo quasi a una macchina su 5 venduta dalla Tesla sul totale delle elettriche. I competitor si fermano a una quota di mercato pari a un terzo di quella dell’azienda di Elon Musk: il 6%. Si tratta di due gruppi europei (Volkswagen e BMW) e di uno cinese (BYD). Ma la rincorsa della VW, in particolare, è appena iniziata con le nuove ID.3 e ID.4, di cui si vedranno i frutti nel 2021.

— La top 20, dalla Tesla alla cinese Nio – fonte: ev-sales Blogspt.com

Marchio Vendite settembre Vendite primi 9 mesi 2020 Quota di mercato 1 Tesla 65.814 316.820 18% 2 Volkswagen 24.035 113.091 6% 3 BYD 18.631 104.176 6% 4 BMW 15.525 101.270 6% 5 Renault 13.300 68.928 4% 6 Mercedes 17.836 68,.55 4% 7 Volvo 11,838 67.561 4% 8 Audi 12,385 67.304 4% 9 Hyundai 11.510 63.679 4% 10 Kia 10.937 59.840 3% 11 SGMW 19.023 58.785 3% 12 SAIC 9.967 51.275 3% 13 Peugeot 6.994 43.498 2% 14 Nissan 6,936 42.181 2% 15 GAC 7,083 39.833 2% 16 Toyota 5,144 31.101 2% 17 Ford 2,944 30.432 2% 18 Mitsubishi 3.417 28,208 2% 19 Porsche 4,203 27,928 2% 20 Nio 4,203 26.498 1% Altri 73,177 371,030 21% Totale 345.519 1,784.293 100%

Nella classifica sono presenti diversi marchi cinesi: il colosso BYD, noto in Europa soprattutto per i suoi bus elettrici, è al terzo posto. Ma ci sono anche SGMW (11°), SAIC (12°), GAC (16°) e Nio (20°). Da notare anche che la Renault, al secondo posto nelle vendite in Europa con la Zoe, è penalizzata dal fatto di non essere presente nel mercato americano.

Anche tra i modelle due Tesla nei prime tre posti

Tesla domina anche nella classifica delle auto più vendute, piazzato il Model 3 al primo posto e il Model Y al terzo. Il primo ha immatricolato 43.055 macchine a settembre e 238.170 nei primi 9 mesi del 2020. Il secondo, ancora non in vendita in Europa, ha trovato 11.267 acquirenti a settembre e 64.143 nell’anno. Tra le due Tesla si insinua la Renault Zoe, con 11.267 nel mese e 64.143 nell’anno.

Completano la top five la Hyundai Kona EV (8.014 e 39.935) e la Nissan Leaf (5.333 e 36.843). Seguono la e-Golf (3.721 e 33.048), la Wuling Mini EV (14.495 e 32.041), la Audi e-tron (4.795 e 31.658), la GAC Alon S (4.548 e 30.515) e la BYD Qin Pro (3.474 e 30,301). Da notare l’exploit della cinese Wuling Mini EV, che nel mese ha sfiorato le 15 mila immatricolazioni.