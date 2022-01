Il mondo auto sta proprio cambiando testa. Anzi: teste

Il mondo auto sta cambiando testa. Anzi: teste…I nuovi capi dei marchi storici non sono più “car guy” di provata esperienza, ma gente che finora ha fatto tutt’altro. Dopo la Ferrari, ecco la Volvo nominare come n.1 un altro outsider.

Il mondo auto in mano agli outsider: dopo la Ferrari, la Volvo

Aveva stupito tutti la Ferrari quando, nella primavera scorsa, quando il presidente John Elkan aveva indicato Benedetto Vigna come nuovo ad. Laureato con lode in fisica subnucleare, Vigna lasciava la guida del Gruppo Analogici, Mems (Micro-electromechanical Systems) e Sensori di STM, il colosso dei chip.Un innovatore con diversi brevetti nel curriculum, ma non certo un ingegnere delle 4 ruote. E ora la Volvo, marchio svedese che fa parte della galassia cinese Geely. Il nuovo CEO si chiama Jim Rowan e pure lui ha lavorato in settori lontani dall’automotive. Le sue esperienze più significative sono state in Dyson e Blackberry. È vero che nell’azienda inglese famosa per i piccoli elettrodomestici ha seguito anche la sfortunata avventura dell’auto elettrica mai nata. Ma il core business era ed è tutt’altro. Così come di tutt’altro si occupa Blackberry, marchio che però (ecco un indizio) ha molto investito su intelligenza artificiale e guida autonoma.

E intanto Stellantis si allea a tutto campo con Amazon

Ma ormai, lo sappiamo, le auto sono computer con le ruote. Lo confermano le parole con cui il presidente di Volvo, Eric Li, spiega la scelta di Rowan.”Volvo sta attraversando una rapida trasformazione nella digitalizzazione. Ed è per questo che volevamo portare qualcuno con esperienza di CEO globale al di fuori dell’industria automobilistica. Jim è la persona giusta per accelerare Volvo Cars nel futuro. Consentendole di diventare il trasformatore più veloce nel suo campo, un’azienda completamente elettrica, con milioni di rapporti diretti con i consumatori“. Ecco, l’auto connessa, che interagisce continuamente con i clienti, raccogliendo dati e proponendo servizi, è la chiave di tutto. E questo fa sì che gli innesti da mondi sconosciuti siano sempre più frequenti. Il nuovo Chief Technology Officer di Stellantis, Med Curic, non viene né da Volkswagen né da Toyota, ma da… Alexa. E la stessa Stellantis annuncia un grande accordo con Amazon “per sviluppare esperienze connesse customer-centric su milioni di veicoli”. Ed è solo l’inizio…