Il modello più sostenibile? La Spring

Il modello più sostenibile? Secondo i test 2022 di Green NCAP è la Dacia Spring, piccola elettrica del gruppo Renault, che precede Tesla Model 3 e Cupra Born.

La Spring non ha ottenuto i voti massimi solo nel Clean Air Index, ma anche nel Greenhouse Gas Index e un inedito 9,8 nell‘Energy Efficiency Index. Grazie alla sua leggerezza, la citycar Dacia ottiene i punteggi più alti in tre test su quattro, con consumi di energia inferiori alla soglia massima di punteggio di Green NCAP. “L’89% dell’energia prelevata dalla rete elettrica è disponibile sul lato di uscita della batteria, indicando un efficiente processo di carica e scarica. I risultati dei test dimostrano che la Spring è un’auto rispettosa dell’ambiente. Non solo per l’assenza di emissioni inquinanti locali, ma anche per il basso consumo energetico“, scrivono gli autori dei test. La Spring ha ricevuto un punteggio complessivo di 9,9, seguita dalla Tesla Model 3 (9,8). NIO eT7, Renault Megane E-Tech e Cupra Born (9,6).

Un ottimo risultato dopo il flop sul fronte sicurezza

Anche l’Audi Q4 e-Tron e la Hyundai IONIQ 5 hanno valutazioni a 5 stelle. Tuttavia, sono stati i risultati dell’efficienza energetica a fare la differenza nel punteggio complessivo. Contrariamente alla Spring, queste auto non presentavano consumi sufficientemente bassi in questo indice per conseguire ottimi risultati. La IONIQ 5, ad esempio, ha ricevuto un 9,1 nell’efficienza energetica, che abbassa il punteggio complessivo. “Con questo straordinario risultato, la supermini di Dacia stabilisce uno standard per l’industria. Con questo modello, l’azienda è davanti a molti altri produttori in termini di impatto sull’ambiente“, spiega Aleksandar Damyanov, direttore tecnico di Green NCAP. Ma è un riconoscimento che riscatta solo in parte la sonora bocciatura conseguita dalla Spring sul fronte della sicurezza. Euro NCAP le ha infatti assegnato una sola misera stella sul massimo di 5.