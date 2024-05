Il mistero batteria della mia VW ID.3

Una VW elettrica usata, con tre anni di vita, ma perfetta; tutto bene finché un giorno la batteria della ID.3 fa i capricci. L’assistenza Volkswagen vuole sostituire un modulo in garanzia; e ci vorrà un mese. Ma basta un ribilanciamento delle celle e tutto sembra di nuovo a posto. Cosa mi conviene fare, chiedono Giovanni ed Elena? Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Soddisfatto della mia VW ID.3 di tre anni. Finché si accende una spia luminosa …

“Da un po’ di tempo mi interesso di auto elettriche e seguo con molto interesse anche i tuoi video sull’argomento.

Sono ingegnere elettronico con una lunga esperienza lavorativa nel settore Elettronica di Potenza e motori elettrici. Qualche mese fa mia moglie, trovandosi nella necessità di cambiare auto, si è lasciata convincere da me ad iniziare una nuova esperienza automobilistica con un’auto elettrica. La nostra scelta è caduta su una VW iD.3 usata.

L’auto ha tre anni, è tenuta molto bene (sembra nuova) e ha appena 11000 Km. L’abbiamo acquistata presso una concessionaria VW. Abitiamo a Verona città. Una volta superate le ansie iniziali da ricarica, che preoccupavano molto la moglie, tutto ha iniziato a filare liscio.

Auto piacevolissima da guidare, bassi consumi nell’uso cittadino, comodità nel recarsi in centro (libero accesso alla ZTL). Ci siamo organizzati con la ricarica domestica in cortile ma abbiamo diverse colonnine vicino a casa sempre disponibili. Anche nelle località in cui abitualmente ci rechiamo non ci sono problemi di ricarica.

Compare la scritta: recarsi in officina

Purtroppo questo stato di grazia è durato poco; la macchina una mattina ha segnalato: “Il sistema elettrico non funziona bene. Recarsi in officina”.

Ci siamo recati dal concessionario il quale dopo un breve controllo (al quale non abbiamo potuto assistere) ci annuncia la ferale notizia che è necessario sostituire un modulo della batteria. Gli dobbiamo consegnare l’auto che sarà sottoposta ad ulteriori esami (non è stato più specifico) e dopo verrà ordinato il modulo nuovo per sostituirlo al difettoso.

“Modulo da sostituire, ci vorrà un mese”

I tempi per fare tutto questo sono “indefiniti”; ci consigliano di prepararci ad una lunga attesa che può tranquillamente superare il mese. Il modulo va ordinato alla fabbrica la quale non ne ha di disponibili quindi bisogna attendere che lo costruiscano. Questa è in sintesi la risposta che a più riprese abbiamo ricevuto. L’auto rimarrà ferma presso una loro officina e quindi non la possiamo usare. Non abbiamo diritto ad un’auto sostitutiva quindi ci dobbiamo arrangiare o noleggiarne una.

Decidiamo di tenere l’auto ancora per alcuni giorni prima di consegnarla e così approfitto per fare la prova che adesso ti racconto.

Dalla comparsa del messaggio notiamo che dallo stop serale alla ripartenza la mattina dopo l’indicazione percentuale di carica scende di un uno o due punti percentuali. Decido di fare un percorso lungo (circa 200Km) e annoto ad intervalli regolari tutti i dati forniti dall’auto. Rilevo che non vi è congruenza tra il valore medio dei KWh/100Km (nel mio caso era 11,6) e i KWh consumati per fare 100Km (calcolati considerando di quanti KWh è scesa la batteria rapportando percentuale a capienza); parliamo di uno scarto di un buon 20%. In altre parole la batteria si scarica di più di quello che direbbero i consumi.

Con la soluzione fai da te, tutto torna ok

In base alle mie conoscenze, c’è un modo semplice per provare a riallineare la capacità delle celle di una batteria (parlo di batterie in generale, non specifiche per auto). Si procede con una scarica profonda e poi con una ricarica completa lenta.

Dopo aver fatto ciò con la nostra iD.3 ho notato che la percentuale di batteria residua dalla sera alla mattina non cambiava e i consumi sono tornati congruenti, cioè il valor medio indicato corrisponde al calo effettivo della batteria. Comportamento dell’auto: perfetto.

I pochi giorni disponibili prima della restituzione dell’auto non mi hanno permesso di fare altre prove di conferma. Il messaggio è rimasto ma immagino che non si resetti da solo.

Purtroppo l’ho già consegnata una settimana fa.

Ci hanno fatto pressione affinché la consegnassimo prima possibile, quasi fosse in pericolo.

Mi avrebbe fatto molto piacere fare una verifica sulle celle ma non avevo gli strumenti.

Ho un sospetto: mi fregano?

Il mio sospetto è che da una parte il sistema di diagnosi dell’auto sia anche troppo severo e dall’altra la rete di assistenza scelga sempre di sostituire i moduli “per non sapere né leggere né scrivere”. E’ come se il medico decidesse di operarti comunque anche quando basterebbe una semplice pastiglia.

Mi piacerebbe conoscere il vostro parere„. Giovanni e Elena